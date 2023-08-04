Darkest Dungeon 2 получит первое бесплатное обновление

Разработчики Darkest Dungeon 2 анонсировали первое бесплатное обновление, которое выйдет уже в середине августа. В игре улучшат оптимизацию, переработают механику факела и добавят много нового контента.

В сиквел вернется мини-босс Коллекционер, известный фанатам оригинальной Darkest Dungeon. В локации Стол Хирургеона можно будет встретить нового врага — Изможденного Хирургеона, созданного в сотрудничестве с сообществом. Кроме того, в игре появится поддержка геймпада.

Для тех, кому не хватало испытаний, в игре появятся Чемпионы — особо сильная группа врагов. Ее можно будет встретить случайным образом по пути к горе.

Darkest Dungeon — пошаговая ролевая roguelike-игра с готической атмосферой, в которой приключения персонажей сказываются на их душевном здоровье. Во второй части игрокам предстоит сесть в дилижанс и проехаться по охваченным паникой локациям в поисках надежды.

Darkest Dungeon 2 доступна в Steam и Epic Games Store. Версия для консолей появится в продаже чуть позже, но даты релиза у нее пока нет.