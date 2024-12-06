"Куда подевался весь контент?" - Dauntless дебютирует с "крайне отрицательными" отзывами в Steam

Бесплатная игра в стиле Monster Hunter, Dauntless, только что получила «самое крупное обновление в истории». Оно же стало самым спорным, так как игра дебютировала в Steam с рейтингом «Крайне негативно».

Dauntless вышел в ранний доступ несколько лет назад в Epic Games Store, а затем и на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Разрабы создали свой мир, с охотой на чудищ да крафтом в немного Диснеевском стиле. Вчера разработчики из Phoenix Labs выпустили огромное обновление Dauntless: Awakening, одновременно с релизом в Steam, которое, похоже, сильно разочаровало игровое сообщество.



На данный момент более 500 отзывов в Steam опустили средний рейтинг игры до «Крайне отрицательного», поскольку обновление Awakening радикально изменило то, чем игра была раньше. Лишь 15% рецензентов нашли что-то положительное. Ранее Dauntless следовал формуле Monster Hunter: игроки попадали на карту, полную монстров, в одиночку или с ко-оп друзьями, охотились на вражин. Затем останки убитых существ использовались для создания нового оружия и брони. В обновлении Awakening полностью убрали крафт оружия, удалив более 200 видов оружия в пользу около 18 основных.



Задумка Phoenix Labs была объяснена в сопутствующих постах, но отклик комьюнити на реализацию был крайне негативным: «Раньше оружие работало примерно одинаково в каждой категории», — говорится в недавнем блоге. «Молот игрался как молот, и так со всеми категориями. Поэтому, кроме экзотического оружия, разные «виды оружия» на самом деле были скорее разными скинами». В обновлении Awakening теперь дается несколько видов оружия для каждой категории (молот, топор, меч и т. д.), но некоторые из них, по-видимому, могут быть открыты только в боевых пропусках, и только позже их можно будет скрафтить с помощью другой валюты в игре. Отрицательные отзывы полны жалоб на изменения в механиках оружия, новые лутбоксы, урезанную прогрессии и новых запутанных геймплейные системы. «Куда подевался весь контент?» — спрашивает один из отзывов. «Как опытный охотник, я был рад увидеть «возвращение» игры, если можно так сказать. С этим новым обновлением я фактически потерял сотни часов при создании своего снаряжения в Epic Games», — сказал другой.



«Это ОЧЕНЬ большая перемена», — признали в Phoenix Labs в социальных сетях. «Мы хотим уточнить, что Alluring Moons — единственное оружие, за которое нужно платить, все остальные можно получить бесплатно, зарабатывая токены оружия. Со временем даже Alluring Moons станет бесплатным».