Разработчики Dauntless переживают второй раунд увольнений

Фритуплейная кооперативная экшен-RPG, в которой игрокам предстоит сражаться с огромными монстрами, крафтить мощное оружие и развивать персонажей. Вдохновлена серией Monster Hunter.

Местом действия игры служит фэнтезийный мир Расколотых островов. Глобальный катаклизм разорвал мир на части и выпустил огромных монстров, которые охотятся на немногих выживших людей. Игрокам выпадет роль Убийц, которые должны расправиться с угрозой, исходящей от Чудищ.

Собирая оставленный убитыми монстрами лут, можно крафтить и улучшать экипировку, которая понадобится для атаки более грозных Чудищ. В бою персонажи используют систему комбинаций ударов, успешное проведеник которых зависит от уровней здоровья и выносливости.

Охота на отдельно взятого монстра может длиться до 20 минут, прежде чем его удастся победить. Играть в Dauntless можно как в одиночку, так и в кооперативе с тремя другими игроками.