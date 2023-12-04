Разработчики Dauntless переживают второй раунд увольнений

После увольнений в начале этого года разработчик Dauntless компания Phoenix Labs объявила об очередной серии увольнений. Тридцать четыре сотрудника покинули студию в связи с изменением структуры команды поддержки, сообщил представитель компании в интервью Games Industry.
После тщательного анализа мы решили изменить структуру наших групп поддержки и приняли непростое решение сократить штат на 34 человека в издательском отделе, отделе кадров, IT-отделе и отделе общего обслуживания. Наши игровые команды не пострадали, и работа над всеми нашими играми в Phoenix Labs продолжается. Обновления DLC Fae Farm и Dauntless идут по плану, и у нас в работе еще много интересных проектов. Мы благодарим всех пострадавших членов команды, которые помогли создать Phoenix Labs такой, какая она есть сейчас. Их влияния будет не хватать, и они будут продолжать жить во всем, что делает студия в будущем.
Предыдущие увольнения привели к сокращению девяти процентов от общего числа сотрудников в мае. Три соучредителя также покинули студию после того, как она стала независимой после приобретения Garena в январе 2020 года.
Dauntless доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch. Это бесплатная ролевая игра в стиле Monster Hunter, в которую по состоянию на 2021 год играет более 25 миллионов игроков. Наряду с поддержкой своей флагманской игры Phoenix Labs также выпустила Fae Farm, фэнтезийный фермерский симулятор с заклинаниями, рассчитанный на четырех игроков.
у игры много проблем например название...