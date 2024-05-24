Dave the Diver обзавелась дополнением с Годзиллой

Последний бесплатный DLC Godzilla для Dave the Diver от Mintrocket стал доступен на ПК, Nintendo Switch, PS4 и PS5. После завершения главы 5 он добавляет три новых эксклюзивных миссии, посвященных легендарному кайдзю.
Также можно приготовить новые блюда, вдохновленные Годзиллой (и Эбирой, ракообразным кайдзю из фильма 1966 года «Эбира, Ужас глубин»). Игроки также могут собирать фигурки Годзиллы в океане и стать свидетелями титанической битвы между двумя кайдзю. Те, кто хочет познакомиться с новым контентом, должны сделать это до 23 ноября.
Бесплатное DLC будет доступно только до этой даты. Несмотря на ограниченный по времени характер контента (вероятно, из-за затрат на лицензирование), вы можете загрузить его и опробовать даже по истечении установленной даты.