Dave the Diver разошлась тиражом более 2 миллионов копий

Студия разработки Mintrocket опубликовала в официальном блоге Unity сообщение о количестве проданных копий Dave the Diver: более 2 миллионов. Игра была запущена 28 июня 2023 года, и за две недели ей удалось продать более миллиона копий. Таким образом, продажи оставались высокими, превысив 2 миллиона за считанные месяцы. Естественно, для студии разработки и издателя Nexon это серьёзный успех.

Dave the Diver не только хорошо продаётся, но и снискала расположение публики. В настоящее время игра имеет 97% положительных отзывов в Steam из более чем 70 000. Пиковое количество игроков достигло 98 480, что является редкостью для такого небольшого проекта (его разрабатывала команда из 27 человек).

Dave the Diver недавно оказалась в центре разногласий по поводу включения игры в инди-категорию The Game Awards 2023, что было сочтено неверным, учитывая, что Mintrocket является дочерней компанией Nexon, транснациональной корпорации с оборотом в несколько миллиардов долларов.