Dave the Diver скоро получит крупное контентное обновление ©

Инди-игра Dave the Diver, посвященная подводному плаванию и менеджменту, "очень скоро" получит очередное крупное обновление. Обновление, выход которого запланирован на конец этого месяца, принесет в игру множество новых элементов, включая новую зону и новые виды животных.

Возглавит список нововведений новый контент для ночных погружений. По словам разработчика Mintrocket, в обновлении появятся эксклюзивные ночные существа, с которыми главный герой Дэйв будет сражаться и которых он будет ловить. Кроме того, в обновлении будут добавлены дополнения к системе земледелия, в том числе возможность помощи Сэмми в ведении хозяйства.

Зона ледников также получит новый контент, что даст игрокам больше поводов для исследования этой зоны, которая ранее существовала только ради нескольких сюжетных миссий. Собрав все карты Маринке, поймав различных существ, игроки смогут сразиться с "новым могущественным боссом".

Что касается управления рестораном, то игроки смогут встретить нового VIP-клиента, который после выполнения квеста позволит им покупать новые рецепты и урожай.

Первоначально игра Dave the Diver была выпущена в раннем доступе в прошлом году. В начале этого года состоялся полноценный релиз игры.