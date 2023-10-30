на главную
об игре
The Day Before 10.11.2023
7.3 264 оценки

Финальный трейлер The Day Before выйдет на этой неделе

butcher69
Новости

На этой неделе выйдет финальный трейлер игры The Day Before, ссылку на премьеру которого Fntastic опубликовал сегодня в социальных сетях на YouTube.

Премьера трейлера состоится 2 ноября в 20:00 по МСК, и, учитывая, что трейлер назван финальным, он, несомненно, даст ответы на вопросы о том, выйдет ли игра 10 ноября, как запланировано, и когда она вернется в Steam.

Трейлер сопровождается следующим сообщением:

Последние пять лет были наполнены потом и кровью. Мы прошли через многое. Но мы хотим поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете нас. Все это для вас.

На прошлой неделе появились слухи о том, что выход "The Day Before" будет отложен до 1 декабря. Полагаю, что через пару дней мы узнаем, соответствуют ли эти сообщения действительности.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ellie Williams

не 2го а 1го ноября

2
GameWorlds

ух молодцы) жду эту игру очень

2
StonedAstronaut

UE5 и ММО, жопой чую, мы снова станем бета тестерами, но поиграть стоит, раз ребята из Якутии.

1
Сергей23235

Ну удачи, что еще можно сказать, с названием вроде все порешали, осталось запилить интересную игру...

0
caramba1999

Я верю у них все полочиться. Это простые ребята из Якутии, я горд за них. Сделать такую игру в - 50 это уровень. Красавэллы.

-2
Adonisvillan

А вот и мультиплеер по ТЛОУ2 привезли. Надеюсь там будет стеллс и возможность лечь в траву чтобы спрятаться

-8
RickeyIMBA

будет шлак скриньте) там такой кринж при разработке был) это будет прям фиаско

-14
good dоg

От тебя прям позитив и прёт 🐒

4
UnRus

Примерно тоже самое про Atomic Heart говорили

2
RickeyIMBA good dоg

геймплей нормальный видел? и я нет

1
RickeyIMBA UnRus

геймплей нормальный видел? и я нет а он существует где-то (Атомик я ждал и верил и вышла пушка) тут вообще не понятно что это за игра

2