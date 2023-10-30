Финальный трейлер The Day Before выйдет на этой неделе

На этой неделе выйдет финальный трейлер игры The Day Before, ссылку на премьеру которого Fntastic опубликовал сегодня в социальных сетях на YouTube.
Премьера трейлера состоится 2 ноября в 20:00 по МСК, и, учитывая, что трейлер назван финальным, он, несомненно, даст ответы на вопросы о том, выйдет ли игра 10 ноября, как запланировано, и когда она вернется в Steam.
Трейлер сопровождается следующим сообщением:
Последние пять лет были наполнены потом и кровью. Мы прошли через многое. Но мы хотим поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете нас. Все это для вас.
На прошлой неделе появились слухи о том, что выход "The Day Before" будет отложен до 1 декабря. Полагаю, что через пару дней мы узнаем, соответствуют ли эти сообщения действительности.
не 2го а 1го ноября
ух молодцы) жду эту игру очень
UE5 и ММО, жопой чую, мы снова станем бета тестерами, но поиграть стоит, раз ребята из Якутии.
Ну удачи, что еще можно сказать, с названием вроде все порешали, осталось запилить интересную игру...
Я верю у них все полочиться. Это простые ребята из Якутии, я горд за них. Сделать такую игру в - 50 это уровень. Красавэллы.
А вот и мультиплеер по ТЛОУ2 привезли. Надеюсь там будет стеллс и возможность лечь в траву чтобы спрятаться
будет шлак скриньте) там такой кринж при разработке был) это будет прям фиаско
От тебя прям позитив и прёт 🐒
Примерно тоже самое про Atomic Heart говорили
геймплей нормальный видел? и я нет
геймплей нормальный видел? и я нет а он существует где-то (Атомик я ждал и верил и вышла пушка) тут вообще не понятно что это за игра