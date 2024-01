На The Day Before делают игру-пародию - первый геймплей

Разработчик-одиночка Crimson показал ролик с геймплеем The Day After — пародии на один из главных провалов 2023 года The Day Before. Энтузиаст создает игру на движке Unreal Engine 5 в свободное от работы время уже два с половиной месяца.

«Обратите внимание: это всего лишь трейлер геймплея для вашего развлечения. В ближайшем будущем я буду работать над настоящим симулятором выживания про зомби. Надеюсь, она будет выглядеть лучше и будет более оптимизирована», — Crimson.

Автор отметил, что не силен в работе над освещением и окружением игры. Однако пародийный проект позволил ему улучшить навыки и получить идеи для инструментов, которыми Crimson мог бы воспользоваться при создании будущей игры.

The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря. Спустя четыре дня разработчики из FNTASTIC объявили о закрытии своей студии, сняли шутер с продажи в Steam и вернули деньги игрокам. 13 декабря стало известно, что всех сотрудников студии уволили одним днем без выплаты пособий. 20 декабря игроки создали петицию с просьбой возобновить работу над игрой — ее подписали 1150 человек.