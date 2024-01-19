На The Day Before делают игру-пародию - первый геймплей

Разработчик-одиночка Crimson показал ролик с геймплеем The Day After — пародии на один из главных провалов 2023 года The Day Before. Энтузиаст создает игру на движке Unreal Engine 5 в свободное от работы время уже два с половиной месяца.
«Обратите внимание: это всего лишь трейлер геймплея для вашего развлечения. В ближайшем будущем я буду работать над настоящим симулятором выживания про зомби. Надеюсь, она будет выглядеть лучше и будет более оптимизирована», — Crimson.
Автор отметил, что не силен в работе над освещением и окружением игры. Однако пародийный проект позволил ему улучшить навыки и получить идеи для инструментов, которыми Crimson мог бы воспользоваться при создании будущей игры.
The Day Before вышла в ранний доступ в Steam 7 декабря. Спустя четыре дня разработчики из FNTASTIC объявили о закрытии своей студии, сняли шутер с продажи в Steam и вернули деньги игрокам. 13 декабря стало известно, что всех сотрудников студии уволили одним днем без выплаты пособий. 20 декабря игроки создали петицию с просьбой возобновить работу над игрой — ее подписали 1150 человек.
Это наверное он тот единственный который заходит до сих пор в игру..))
2 игры имбовые не провальные
Так он один все это делает, молодец и уже за пару месяцев выглядит не плохо, а якуты за пару лет высер нам какой то сделали.
Ждем будущий хит который утерёт нос The Day Before)) Кстати, как там живет очередная игра от энтузиаста, который сделал свой Starfield c посадками на планеты? а?
Ну видно что парень стараеться, но планку поставил высокую-пытается сделать как в оригинале. Врят ли у него получиться сделать ужасно. Он уже сделал на уровень выше. Походу предётсде переделывать. Это не твой уроувень брат, не твой уроувэнь.
дружище не спеши с выводами. Может у чела реально что-то хорошее да выйдет, не всё сразу. он уже как минимум добавил оружие для ближней дистанции