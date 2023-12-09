СТРИМ: The Day Before - навстречу приключениям и багам

Одним из ожидаемых проектов этого года была The Day Before. Мы не будем рассуждать о том, какие на неё были возложены ожидания, а просто примем все имеющиеся как данность. Игра добралась до релиза, а значит её можно опробовать.
После первой волны отзывов далеко не все решаться в неё зайти, но нас не так просто испугать. Поэтому запасайтесь горячим чаем и печенюшками — мы готовы к погружению в The Day Before на потеху вам.
Страдать за вас будут GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 17:00 по мск!
Стример с пг, подскажи пожалуйста, а модерация есть на сайте?
В неё кто то играет?!))))
ага, 8к онлайн) ну а что выходные как раз, пару дней пройдет и забудут её:D
Навстречу к:
Скорее к:
Игра настолько ужасна что все серваки переполнены и вообще в нее не кто играть не хочет ))) а если серьезно то багов и правда много подождем может что и изменится хотелось бы
топ игра