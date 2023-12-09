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The Day Before 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Выживание, MMO, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
6.3 419 оценок

СТРИМ: The Day Before - навстречу приключениям и багам

PlayGround.ru
Новости

Одним из ожидаемых проектов этого года была The Day Before. Мы не будем рассуждать о том, какие на неё были возложены ожидания, а просто примем все имеющиеся как данность. Игра добралась до релиза, а значит её можно опробовать.

После первой волны отзывов далеко не все решаться в неё зайти, но нас не так просто испугать. Поэтому запасайтесь горячим чаем и печенюшками — мы готовы к погружению в The Day Before на потеху вам.

Страдать за вас будут GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 17:00 по мск!

-14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ден Калашников

Стример с пг, подскажи пожалуйста, а модерация есть на сайте?

3
askazanov

В неё кто то играет?!))))

1
bohdan2015

ага, 8к онлайн) ну а что выходные как раз, пару дней пройдет и забудут её:D

0
Omnia Smirnow

Навстречу к:

0
Snake2105

Скорее к:

1
baggio80

Игра настолько ужасна что все серваки переполнены и вообще в нее не кто играть не хочет ))) а если серьезно то багов и правда много подождем может что и изменится хотелось бы

0
DanilFreeze225

топ игра

-3