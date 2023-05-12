Демоверсия Daymare: 1994 Sandcastle стала доступна в Steam ©

Как и было обещано, Invader Studios выпустила в Steam играбельную и полностью бесплатную демоверсию Daymare: 1994 Sandcastle, своего нового хоррора на выживание, приквела к Daymare: 1998.

К сожалению, демо версии для Xbox и PlayStation отсутствуют. Так что, если вы ждете возможности сыграть в полную версию 30 августа 2023 года, но хотите сначала попробовать, все, что вам нужно сделать, это перейти на страницу Daymare: 1994 Sandcastle в Steam, прокрутить до баннера демо и нажать «Загрузить». Конечно, для его загрузки у вас должна быть активная и неограниченная учетная запись Steam.