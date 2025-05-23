Days Gone Remastered получила новый патч для PS5 Pro

Bend Studios выпустила очередное обновление для Days Gone Remastered на PS5 (версия 1.025.809). Обновление призвано улучшить производительность, устранить технические проблемы и внести изменения в управление, в первую очередь для того, чтобы обеспечить более плавный игровой процесс пользователям PS5 Pro.

В частности, был улучшен режим «Сбалансированный», который стал лучше отражать желаемую производительность, а PSSR — получила новые настройки на PS5 Pro. Также были исправлены ошибки, которые приводили к сбоям во время игры.

Теперь в управлении можно правильно настроить адаптивные триггеры и тактильный отклик DualSense. Сила сопротивления, ощущаемая при езде на мотоцикле, уменьшилась в два раза, как объясняют разработчики: «для более комфортного путешествия по Разбитой дороге».

Среди других исправлений — улучшение интерфейса в Орде (Horde Assault), а также проблемы с локализацией и сбои в проигрывании роликов при активной опции доступности. Также были устранены ошибки в анимации, которая запускала Дикона вверх.