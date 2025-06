Days Gone Remastered получила новый патч, улучшающий общую стабильность игры

Студия Sony Bend выпустила новое обновление для Days Gone Remastered. В обновлении 1.030 (PS5) и 1.11.(PC) внесено несколько графических исправлений и улучшена общая стабильность игры.

Что касается технических аспектов, то обновление решает проблему с графической трансляцией, которая могла возникнуть во время миссии “We Make This World What It Is” из-за чего игроки не могли продолжить прохождение финальной части сюжета. По словам разработчиков, теперь можно без проблем продолжить прохождение ранее блокированных сохранений.

Кроме того, обновление включает в себя ряд оптимизаций, повышающих общую стабильность игры, а также исправляет периодически возникающие проблемы со сбоями, обеспечивая более плавный игровой процесс для всех фанатов Дикона Сент-Джона, колесящих по смертельно опасным дорогам постапокалиптической Америки.