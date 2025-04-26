Days Gone Remastered получила релизный трейлер

Days Gone Remastered, улучшенная версия игры Bend Studio 2019 года с открытым миром, теперь уже доступна на PS5. Розничная цена составляет 49,99 долларов США, владельцы оригинальной версии PS4 могут обновить ее за 10 долларов США. Игроки на ПК также могут приобрести Broken Road, DLC, которое включает в себя весь новый контент за 10 долларов США.

Наряду с визуальными улучшениями и поддержкой PS5 Pro, главной привлекательностью ремастера является новый контент, в частности, Horde Assault. Аркадный режим подразумевает выживание в мире как можно дольше против все более сложных фриков. Орды больше, чем когда-либо, и отрицательные Инъекторы приводят к более мучительным боям.

Однако есть и положительные Инъекторы для получения преимущества, и по мере повышения уровня становятся доступны новые косметические предметы и игровые персонажи. Days Gone Remastered также добавляет режимы Permadeath и Speedrun, а также новые настройки для фоторежима, такие как время суток, новые логотипы и трехточечная система освещения.

Также включены режим высокой контрастности, повествование пользовательского интерфейса, полностью переназначаемые элементы управления и другие функции доступности.