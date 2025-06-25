На PS5 и ПК вышло новое обновление для Days Gone Remastered

Sony Bend Studios сообщила о выходе нового обновления для Days Gone Remastered на PS5 (v1.036.116), которое затрагивает разнообразные аспекты игры, включая режим Horde Assault, новую игру плюс, фоторежим и др. Более того, теперь в игре был пофиксен спавн рядах женщин-фриков, о чем раньше никто даже не подозревал.

Среди других изменений: теперь фрикеры взрываются, когда их убивают с помощью метательных предметов, внесены фиксы, повышающие общую стабильность игры, отключены адаптивные триггеры в фоторежиме, а также исправлены некоторые ошибки, связанные с опциями доступности. Полные примечания к патчу доступны для ознакомления по ссылке.

На ПК этот патч появился под версией 1.12 с тем же списком изменений, плюс-минус несколько отдельных пунктов.

Days Gone Remastered вышла 25 апреля на PS5 и ПК. Улучшенная версия хоррор-игры с открытым миром для PS4 получила различные графические улучшения и расширенные возможности доступности, а также режимы permadeath и speed run. Кроме того, игроки смогут принять участие в режиме Horde Assault, в котором необходимо как можно дольше сражаться с бесконечными волнами фрикеров.