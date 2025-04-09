Новый трейлер ремастера Days Gone посвещён режиму орды

Bend Studio выпустила новый трейлер Days Gone Remastered, премьера которой запланирован на 25 апреля 2025 года. Новая версия игры обещает графические улучшения, новые режимы и дополнительные функции, расширяя возможности оригинального приключения, выпущенного в 2019 году.
Трейле фокусируется на увеличенных ордах зомби, более яростных и сложных боях, а также на новой системе подсчета очков, которая станет одним из столпов аркадного режима. Этот новый режим принесет более динамичный и ориентированный на выживание подход с высоким уровнем реиграбельности.
Впервые игроки смогут взять под контроль второстепенных персонажей из оригинальной кампании, каждый из которых обладает собственными характеристиками и способностями.
Основной игровой особенностью является режим «Штурм орды», аркадный опыт выживания, который позволит игрокам противостоять последовательным волнам врагов с активируемыми модификаторами.
Days Gone Remastered выйдет на PlayStation 5 и ПК 25 апреля 2025 года. Для игроков на ПК игра будет включена в дополнение Broken Road DLC.
Нафиг мне нужен этот ваш режим орды? Сюжета нового дайте! Сюжета я хочу, а не орды фриков чистить снова и снова. Точка.
Ага ноль отличий будет, ремастер хорайзона хотя бы имел отличия
Не просто ноль отличий, а в минус, там сам ремастер по графике вышел местами даже хуже оригинала. Где-то было тут сравнение в новостях.
чем ремастер хорайзона отличаеться? - графон да, а остальным врятли.
Аркадный режим для одиночной игры? Отвратительно, явно тупо нечего добавлять в игру. Ещё бы арену завезли.