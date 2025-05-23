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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 753 оценки

PC-версия ремастера Days Gone получила обновление 1.10

AceTheKing AceTheKing

Разработчики из Bend Studio сообщили о выпуске обновления 1.10 для PC-версии ремастера Days Gone. В нём разработчики исправили проблемы с вылетами, а так же ошибки со звуком и управлением. Общий список изменений представлен ниже.

Производительность

  • Различные исправления вылетов.

Звук

  • Общий звуковой микс улучшен;
  • Дополнительные настройки звука;
  • Исправлены случайные громкие звуки при езде на мотоцикле;
  • Улучшена громкость диалогов, особенно для событий захвата заложников выжившими;
  • Вражеское оружие теперь звучит более угрожающе;
  • Фрики звучат громче, когда находятся рядом с игроком;
  • Захват фрика звучит более интенсивно.

Управление

  • Функция датчика движения;
  • Прицеливание (гироскопическое прицеливание) работает как задумано;
  • Ползунки интенсивности адаптивного триггера в меню теперь работают как задумано;
  • Сила сопротивления при езде на мотоцикле была снижена вдвое в Broken Road.

Атака орды (DLC)

  • Исправлены проблемы с навигацией орды в некоторых областях;
  • Улучшения пользовательского интерфейса в Нападении орды. Примечание разработчика: Специально для игроков, использующих соотношение сторон 16:10 и Steam Deck.

Другое

  • Обновления локализации;
  • Исправлен конфликт анимации, из-за которого Дикон мог подпрыгивать в воздух на большие расстояния.

Ремастер Days Gone доступен на PC и PS5.

18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
SkyraX

dlss так и не добавили

4
erkins007

Зачем он там если там и в нативе фпс зашкаливает?

8
Queenessy erkins007

Что бы было 300фпс на 300 герц монике, ну хочется вот)

Uknownman erkins007

Дело не в этом. Родное ТАА в игре гостит и мылит. Это некритично, но DLSS бы улучшил картинку

1
kolinmah

Ну че, норм? Кто уже поиграл?

1
Ellie Williams

пожалуй оставлю себе ориг пиратку на память

_Exsus_

Откатиться нельзя на более старую версию? Или как-то не использовать графические изменения?

Gefor_сик _Exsus_

думаю только зелёный магазин, либо в теории скачать стим версию без кряка чистую лицуху, и попробовать выйти из стима удалить файлы из папки с новой версией, и закинуть туда ту что скачал и в стиме попробовать поставить галочку обновление при запуске, по идее не должен обновить, но это не точно.)

Kokoprime1991

А какой смысл ремастера, если и его до ума не могут доделать? Еще и называют версиями не ремастер версии. Не , они там реально какие-то уматовые.

LoKKi_SKY

Эх, то чувство когда ждала 2ю часть, а выкатили ремастер. О как!