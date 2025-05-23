PC-версия ремастера Days Gone получила обновление 1.10

Разработчики из Bend Studio сообщили о выпуске обновления 1.10 для PC-версии ремастера Days Gone. В нём разработчики исправили проблемы с вылетами, а так же ошибки со звуком и управлением. Общий список изменений представлен ниже.
Производительность
- Различные исправления вылетов.
Звук
- Общий звуковой микс улучшен;
- Дополнительные настройки звука;
- Исправлены случайные громкие звуки при езде на мотоцикле;
- Улучшена громкость диалогов, особенно для событий захвата заложников выжившими;
- Вражеское оружие теперь звучит более угрожающе;
- Фрики звучат громче, когда находятся рядом с игроком;
- Захват фрика звучит более интенсивно.
Управление
- Функция датчика движения;
- Прицеливание (гироскопическое прицеливание) работает как задумано;
- Ползунки интенсивности адаптивного триггера в меню теперь работают как задумано;
- Сила сопротивления при езде на мотоцикле была снижена вдвое в Broken Road.
Атака орды (DLC)
- Исправлены проблемы с навигацией орды в некоторых областях;
- Улучшения пользовательского интерфейса в Нападении орды. Примечание разработчика: Специально для игроков, использующих соотношение сторон 16:10 и Steam Deck.
Другое
- Обновления локализации;
- Исправлен конфликт анимации, из-за которого Дикон мог подпрыгивать в воздух на большие расстояния.
Ремастер Days Gone доступен на PC и PS5.
dlss так и не добавили
Зачем он там если там и в нативе фпс зашкаливает?
Что бы было 300фпс на 300 герц монике, ну хочется вот)
Дело не в этом. Родное ТАА в игре гостит и мылит. Это некритично, но DLSS бы улучшил картинку
Ну че, норм? Кто уже поиграл?
пожалуй оставлю себе ориг пиратку на память
Откатиться нельзя на более старую версию? Или как-то не использовать графические изменения?
думаю только зелёный магазин, либо в теории скачать стим версию без кряка чистую лицуху, и попробовать выйти из стима удалить файлы из папки с новой версией, и закинуть туда ту что скачал и в стиме попробовать поставить галочку обновление при запуске, по идее не должен обновить, но это не точно.)
А какой смысл ремастера, если и его до ума не могут доделать? Еще и называют версиями не ремастер версии. Не , они там реально какие-то уматовые.
Эх, то чувство когда ждала 2ю часть, а выкатили ремастер. О как!