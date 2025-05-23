PC-версия ремастера Days Gone получила обновление 1.10

Разработчики из Bend Studio сообщили о выпуске обновления 1.10 для PC-версии ремастера Days Gone. В нём разработчики исправили проблемы с вылетами, а так же ошибки со звуком и управлением. Общий список изменений представлен ниже.

Производительность

Различные исправления вылетов.

Звук

Общий звуковой микс улучшен;

Дополнительные настройки звука;

Исправлены случайные громкие звуки при езде на мотоцикле;

Улучшена громкость диалогов, особенно для событий захвата заложников выжившими;

Вражеское оружие теперь звучит более угрожающе;

Фрики звучат громче, когда находятся рядом с игроком;

Захват фрика звучит более интенсивно.

Управление

Функция датчика движения;

Прицеливание (гироскопическое прицеливание) работает как задумано;

Ползунки интенсивности адаптивного триггера в меню теперь работают как задумано;

Сила сопротивления при езде на мотоцикле была снижена вдвое в Broken Road.

Атака орды (DLC)

Исправлены проблемы с навигацией орды в некоторых областях;

Улучшения пользовательского интерфейса в Нападении орды. Примечание разработчика: Специально для игроков, использующих соотношение сторон 16:10 и Steam Deck.

Другое

Обновления локализации;

Исправлен конфликт анимации, из-за которого Дикон мог подпрыгивать в воздух на большие расстояния.

Ремастер Days Gone доступен на PC и PS5.