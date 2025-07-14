В студии авторов Days Gone отменены сразу несколько загадочных проектов

Bend Studio, известная по постапокалиптическому боевику Days Gone, похоже, всё еще проходить достаточно сложный путь трансформации и оптимизации. Согласно обновлённому профилю бывшего геймдизайнера студии Джейкоба Фита на LinkedIn, в последние годы команда работала над рядом проектов с открытым миром, которые так и не были анонсированы — и в итоге были отменены.

Фит проработал в Bend Studio почти шесть лет, с сентября 2019 по июнь 2025 года, занимаясь созданием и прототипированием событий и заданий в открытом мире. В его портфолио — работа над внутриигровыми головоломками, разработка локаций, написание дизайн-документации, а также сотрудничество с аниматорами и программистами. При этом в резюме указано прямо: "несколько отменённых/неанонсированных проектов". Это подтверждает слухи, ходившие внутри индустрии ещё с начала 2024 года, о том, что студия сталкивается с трудностями при запуске новых IP.

Кадровые перестановки также подтверждают нестабильность. Фит в настоящее время безработный, что, по данным инсайдеров, связано с недавней волной увольнений в студии Bend. А в качестве косвенного подтверждения на фоне этих событий стоит вспомнить, что на днях у студии сменился руководитель. Новый глава имеет внушительный послужной список, но внутри игрового сообщества уже возникли вопросы к его подходу и прошлым решениям.

Несмотря на это, ситуация в Bend Studio не выглядит безнадёжной. Внутри коллектива остались ветераны, обладающие глубоким опытом в работе с играми открытого мира. Именно они могут либо вернуться к продолжению Days Gone, либо запустить новый амбициозный проект. Возможно после назначения нового руководства, путь студии будет более стабильным.