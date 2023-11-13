О DayZ сейчас мало говорят, но это ошибка. Игра на выживание от Bohemia Interactive сейчас более популярна, чем когда-либо. Вчера DayZ установила новый рекорд активности в Steam. Пиковый онлайн составил 69 449 игроков.

Игровое сообщество DayZ медленно, но неуклонно росло в течение нескольких месяцев. Новый рекорд также обусловлен недавними обновлениями — патч 1.23 внес улучшения в графику неба и новые предметы, а в конце октября у игры состоялся успешный кроссовер с Dying Light 2. Также игре помогла распродажа на Хэллоуин.

Удовлетворенность сообщества текущим состоянием игры также можно увидеть в Steam. При подсчете всех отзывов только 75% из них положительные, а среди отзывов за последние 30 дней 87% хвалят DayZ, что оценивается как "очень положительный" прием.

Напомним, DayZ дебютировала в раннем доступе на ПК в 2013 году, а пять лет спустя вышла версия 1.0, а порты для консолей PlayStation 4 и Xbox One дебютировали в 2019 году.