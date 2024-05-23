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DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 778 оценок

Грядёт масштабный апдейт DayZ: игра получила скидку, а дополнение Livonia убрано из продажи

Lunersun
Новости

27 мая DayZ ждёт масштабная трансформация — разработчики готовят к выходу амбициозное обновление 1.25 Redux. Главная особенность апдейта — слияние основной игры и дополнения Livonia в единое целое.

Начиная с сегодняшнего дня, DLC Livonia исчезнет из магазинов как отдельный продукт. Все, кто уже приобрёл базовую версию DayZ, автоматически получат доступ к контенту Livonia совершенно бесплатно после установки обновления.

Разработчики также подготовили приятный сюрприз для тех, кто ещё не успел присоединиться к сообществу DayZ. В преддверии значимого обновления базовая игра временно доступна со скидкой в 40%. Это отличная возможность для новых игроков влиться в растущее сообщество на выгодных условиях. Однако стоит поторопиться, ведь после релиза обновления 1.25 цена будет скорректирована с учётом расширения контента.

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