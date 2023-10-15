Dead by Daylight отмечает Хэллоуин возвращением мероприятия Haunted by Daylight с 18 октября по 6 ноября

Разработчик Behavior Interactive объявил, что событие Haunted by Daylight вернется в Dead by Daylight 18 октября. В ходе мероприятия игрокам придется решать новые игровые задачи, чтобы выиграть жуткие наряды на тему Хэллоуина.
В рамках мероприятия Haunted by Daylight в Dead by Daylight появятся Зоны Бездны — загадочные миры, из которых Сущность выбрасывает бывших Выживших и Убийц. Игроки могут открывать порталы в Зоны Бездны, помещая Энергию Бездны в Нестабильные Разломы. Это позволит игрокам выпустить на карту выброшенных Выживших и Убийц, называемых Призраками.
Обновление также принесет с собой новый фолиант под названием «Обязательство», в котором будут новые воспоминания для Они и Фэн Миня. В «Томе» также примут участие Дреддж, Адам Фрэнсис и Дуайт Фэйрфилд. Игроки смогут исследовать прошлое Фэн Миня и Они с помощью нового тома.
Событие Haunted by Daylight для Dead by Daylight продлится до 6 ноября.