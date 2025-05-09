Для Dead by Daylight вышло новое дополнение Steady Pulse

В популярном сетевом хорроре Dead by Daylight вышло новое дополнение Steady Pulse, которое представило нового выжившего — Орелу Роуз. Она является фельдшером и владелицей закусочной "Крики во тьме", чья история переплетается с мистическими событиями.

Орела обладает уникальными перками. Не навреди ускоряет лечение и дает прогресс за успешные проверки реакции. Врачебный долг позволяет принять удар на себя, активируя эффект "Спешка" у ближайших выживших. Быстрое реагирование показывает ауру убийцы после выхода из шкафчика, несмотря на усталость.

Дополнение также включает эксклюзивный косметический предмет — “Черно-белый блейзер”. Были проведены балансировка перков и пересмотр уровней редкости предметов, улучшено визуальное отображение персонажей. История Орелы разворачивается вокруг черного тумана, переносившего её в другое измерение, где она сталкивается с другими выжившими и их преследователями.