Ставки умножаются: Dead by Daylight получит режим с двумя маньяками

Как вам идея хоррора, где беззащитных студентов истребляют за компанию Аманда из "Пилы" и Чужой? А, может быть, Майкл Майерс и Кожаное лицо? Или Чаки и Садако?

Все эти и многие другие неожиданные комбинации скоро смогут опробовать игроки в Dead by Daylight, долгоживущий мультиплеерный выживач, за 8 лет существования набравший богатую библиотеку персонажей. Смелые надежды геймеров сбылись: с 25 июля по 8 августа будет доступен специальный режим "2 против 8", где восьмерке выживших будут противостоять сразу два убийцы. Заодно разрабы пообещали добавить "уникальные способности героев" и обновить систему подвешивания на крюке.

Ждем релиз и напоминаем, что опробовать DbD одному и с друзьями можно на PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series.

Dead by Daylight — многопользовательский экшен-хоррор, в котором один игрок становится жестоким убийцей, а еще четверо — выжившими. Цель убийцы — принести в жертву как можно больше выживших. Цель выживших — объединиться, чтобы сбежать от убийцы и остаться в живых.