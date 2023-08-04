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Dead by Daylight 14.06.2016
7.6 737 оценок

В Dead by Daylight стартовало событие "Раскаленное Барбекю"

Simple Jack
Новости

Авторы Dead by Daylight объявили о начале события «Раскаленное Барбекю». В рамках ивента можно получить облики для выжившего и убийцы, а также ежедневные награды.

Для получения обликов выжившего Джейка Парка и убийцы Клоуна, необходимо выполнять задания в архиве «Раскаленное Барбекю». Помимо этого, разработчики поделились календарем ежедневных наград, в рамках которых можно заработать очки крови.

Авторы Dead by Daylight отметили, что задания для получения обликов ограничены по времени. Событие «Раскаленное Барбекю» завершится 17 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
JohnTornton

даже зажмотили осколков дать. самые никчемные "подарки/бонусы" только в этой игре бывают

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