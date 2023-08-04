В Dead by Daylight стартовало событие "Раскаленное Барбекю"

Авторы Dead by Daylight объявили о начале события «Раскаленное Барбекю». В рамках ивента можно получить облики для выжившего и убийцы, а также ежедневные награды.
Для получения обликов выжившего Джейка Парка и убийцы Клоуна, необходимо выполнять задания в архиве «Раскаленное Барбекю». Помимо этого, разработчики поделились календарем ежедневных наград, в рамках которых можно заработать очки крови.
Авторы Dead by Daylight отметили, что задания для получения обликов ограничены по времени. Событие «Раскаленное Барбекю» завершится 17 августа.
даже зажмотили осколков дать. самые никчемные "подарки/бонусы" только в этой игре бывают