Dead Cells получила дату релиза на PS5; владельцы PS4 получат бесплатное обновление ©

С гордостью объявив, что Dead Cells превысила порог в 10 миллионов копий, разработчики из Motion Twin вернулись, чтобы сообщить своему сообществу официальную дату запуска версии для PlayStation 5 их успешной игры в жанре roguelite, вдохновленной Metroidvania.

Как стало известно непосредственно из нового поста в Twitter-аккаунте Motion Twin, Dead Cells будет доступна в нативном формате для PS5 начиная с 29 июня, то есть через несколько дней. Разработчики воспользовались уникальными функциями, предлагаемыми консолью Sony и DualSense, чтобы еще больше обогатить и усилить игровой опыт, предлагаемый Dead Cells.

«Воспользуйтесь тактильной обратной связью, адаптивными триггерами, звуковой обратной связью и подсветкой, чтобы вывести свои забеги на новый уровень», — сказано в сообщении в Твиттере.

В этом же сообщении подтверждается, что владельцы Dead Cells смогут сделать совершенно бесплатное обновление до версии для PlayStation 5. Важный вопрос, который до сих пор остается без ответа, — будет ли также реализована поддержка кросс-сохранения между двумя платформами Sony.