Для Dead Cells готовится финальное обновление

В новом сообщении в Steam разработчик и издатель Motion Twin объявил, что обновление 35 станет последним контентым обновлением Dead Cells.

Разработчики говорят, что обновление 35 «ознаменовывает конец нашего творческого пути в игре». В частности, они объясняют, что «крайне важно не переусердствовать и не рисковать уменьшить уникальное очарование».

В сегодняшнем анонсе Motion Twin также упоминает весь периферийный контент из вселенной Dead Cells. Motion Twin и Evil Empire анонсировали мультсериал, основанный на основной игре, в июне 2023 года. Действие сериала будет происходить на «проклятом острове, пораженном странной чумой». Bobbypills — студия, производящая шоу, но конкретной даты выхода или окна до сих пор нет.

Dead Cells также будет адаптирована в настольную игру. В последнем обновлении кампании Kickstarter от декабря 2023 года упоминается, что производство игры скоро начнется. Таким образом, хотя Dead Cells больше не будет получать новые DLC после обновления 35, в ее вселенной еще много интересного.

Кроме того, разработчики заявляют, что они «продолжат искать решения, чтобы гарантировать, что все проблемы и ошибки, связанные с качеством жизни, должным образом исправлены на всех платформах».