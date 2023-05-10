Souls-подобная игра с видом сверху Dead Ink выходит 19 мая на ПК ©

Dead Ink — это хардкорная игра в стиле Souls, действие которой происходит на головокружительной высоте над опасным вертикальным миром. Используйте чернила, полученные от ваших врагов, для печати оружия, предметов инвентаря и вашей физической формы.

В 2207 году квантовое состояние вашего мозга было закодировано в поток фотонов и излучается в космос. Погрузившись во враждебный мир, где все существа сделаны из чернил и изготовлены на 3D-принтерах, вы должны собирать чернила, чтобы выжить. Пробивайтесь вниз по построенной вручную лабиринтной башне в этом хардкорном рукопашном бою. Выбирайте между печатью лучшего снаряжения с помощью с трудом заработанных чернил или их экономным использованием, чтобы получить больше шансов.