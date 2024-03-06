Dead Island 2 получила "второе дыхание" после добавления в Xbox Game Pass

Разработчики из Dambuster Studios при поддержке Deep Silver весной прошлого года выпустили долгожданное продолжение зомби-экшена Dead Island. Вторая часть, хотя и была горячо ожидаемой фанатами, довольно быстро была забыта игроками практически сразу после релиза. Даже крупное сюжетное дополнение не смогло исправить ситуацию, но добавление игры в каталог Xbox Game Pass вернуло внимание игроков. Dead Island 2 уже неделю держится в списке самых популярных проектов на консоли.

Как отмечают аналитики, появление Dead Island 2 в Xbox Game Pass значительно увеличило количество активных игроков. По популярности зомби-экшен сейчас не уступает даже Minecraft и превосходит даже вечную популярную песочницу. Прямо сейчас игра Dambuster Studios занимает первое место в самых скачиваемых играх на Xbox, опережая даже главный хит прошлого месяца — Palworld.

Количество игроков в Dead Island 2 на Xbox посчитать невозможно. Тем не менее, ситуация с подпиской Xbox Game Pass наглядно демонстрирует, что она может предоставить игре "второй шанс" даже спустя год после релиза. Успех игры в Game Pass может заставить разработчиков также добавить игру в каталог подписки PlayStation.