Хакерша EMPRESS снова решила показать "свое лицо" - ее завалили просьбами о взломе Dead Island 2 ©

Хакерша EMPRESS, взломавшая недавно Hogwarts Legacy и Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition, привлекает много внимания, поскольку лишь она одна способна обойти защиту Denuvo в последних играх.

Она завела свой Telegram-канал где делится новостями и даже рассказывает о себе. Мы уже знаем что ей 22 года и она россиянка. А на днях она снова решила представить новый «взгляд» на свое лицо, используя редактор персонажей Nioh 2. Увидеть скриншот можно выше:

Это новое изображение моего реального лица, воссозданного в удивительно глубоком редакторе персонажей в Nioh 2. Не обращайте внимания на шрам под глазом, в реальности у меня его нет.

Так же, ни для кого не секрет, что хакерша собирает пожертвования на взлом вышедших недавно игр. 24 апреля кто-то прислал девушке более 40 тысяч рублей на взлом Dead Island 2, что стало одним из самых крупных донатов. Но сначала она выпустит "таблетку" для ремейка Resident Evil 4.