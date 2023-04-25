Хакерша EMPRESS снова решила показать "свое лицо" - ее завалили просьбами о взломе Dead Island 2

Хакерша EMPRESS, взломавшая недавно Hogwarts Legacy и Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition, привлекает много внимания, поскольку лишь она одна способна обойти защиту Denuvo в последних играх.
Она завела свой Telegram-канал где делится новостями и даже рассказывает о себе. Мы уже знаем что ей 22 года и она россиянка. А на днях она снова решила представить новый «взгляд» на свое лицо, используя редактор персонажей Nioh 2. Увидеть скриншот можно выше:
Это новое изображение моего реального лица, воссозданного в удивительно глубоком редакторе персонажей в Nioh 2. Не обращайте внимания на шрам под глазом, в реальности у меня его нет.
Так же, ни для кого не секрет, что хакерша собирает пожертвования на взлом вышедших недавно игр. 24 апреля кто-то прислал девушке более 40 тысяч рублей на взлом Dead Island 2, что стало одним из самых крупных донатов. Но сначала она выпустит "таблетку" для ремейка Resident Evil 4.
Не важно он или она, главное, чтоб взломы были. За взломы благодарен ей, хоть она/он иногда такую чушь несёт)))
Хреново только то что больше никто не ломает кроме неё.И ждать взломов нормальных игр придётся долго.К тому моменту уже интерес пропадёт.
Она фемка поехавшая
что бы интерес не пропал, нужно всего-то взять активашку, если тебе как и мне, жалко выкинуть 2000-5000 за игру, то соточку другую отдать и хорошо провести время более чем, камон
В результате там сидит пачка бородатых пузатых мужиков и будоражит воображение малолетних дрочеров))
Малолетние дрочеры платят только за сиськи, нет сисек, нет денег.
У бородатых пузатых мужиков иногда бывают волосатые сиськи )
Я как то уже писал такое, налетели защитники, у которых реально влажные фантазии что это няшная тянка с гетерохромией, ну сейчас время такое, скажи что ты девушка, скинь скриншот из игры, скажи что это ты, всё, профит.
Мне интересно, кто эти люди. Я единственное, что жду от неё, так это бесплатные игры
Опять кринжи навалила. Хайп будто у 12 летних энтузиастов на анриале.
Взлом на первом патче Hogwarts Legacy - полноценным взломом назвать страшно.
Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition 1.7.0 - вопросов не имею.
Тоже не понимаю зачем ломать самую первую версию без тонны патчей, ну да ладно, пиратам выбирать не приходится)
Норм, если правда.
Зачем им этот трешак? Столько игр не взломанных
Например?
дед спейс, резик, джедай вот выходит, атомик, калисто, персона 5
Резик она выпустит до, так что его из списка выписываем, персону тоже, даже не знаю что это, гуглить не буду, но это 1000% щит, джедай даже не вышел , и прошлая часть вроде как шляпа Аля Лара Крофт, атомик она писала что есть билд слитый и ломать не будет, остаётся калисто и дед, которые я к слову прошел, но тем не менее , врятли это будет ломать, т.к это оч средние игры, и если бы имели спрос, взлом их был бы до Хогвартса или резика, а так шанс маленький
Хахахахах, не знаешь Персону и называешь щитом. Это одна из лучших игр вообще за всю историю, ты не найдешь разгромного отзыва про Персону 5
Ахахахах, это что за анимешная шляпа, пэаээааэхаэа жалко фанов.. бедные дети, жертвы 21 века, становится анимешниками... наверное на зоне и то преспективнее...
Главное взламывать умеет, на остальное по фиг
Фреди Крюгерн херов
Так она из СНГ что ли? Раз ей кидают в рублях, так она ещё и в ТГ. Я думал она либо из Европы, либо из Америки
Молодец девка но взломы очень долгие у ней по 100 -150 дней когда игра уже забыта и пройдена
Dead Island 2 взлом будет 100% в июле или Августе не раньше увидите
Ребят, даже и не советую питать больших надежд по поводу DI 2. Купил оффлайн активацию gold edition за 500 рублей, поиграл пару часов. Игра просто мега унылая помойка, сюжет как обычно ничего нового, чел хочет выбраться из зоны заражения и там идëт уже по накатаной. Боëвка слегка топорная, вроде не очень плохая, но всë равно что-то не то, быстро надоедает. Диалоги скучные, с типичными тупыми фразами, в духе американских, дешëвых фильмоа. Зомби респавнятся за спиной, на казалось бы зачищенной локации, прям как Ватсон из той старой игры про Шерлока Холмса. Очень тупой ход по моему мнению. Есть два плюса у игры: Красивая графика и можно бить жирух в купальниках, на этом пожалуй всë. Так что если она будет тянуть со взломом или не взломает вовсе, то вы ничего не потеряете))
Даже если взломают Dead Island 2 не буду играть на фиг эту коридорную парашу,сужетка днище на 6 часов +-,в этой игре только прикольно сделано убивашки зомбаков и то это через 30-50 мин надоест.Но это моё только мнения друзья.
+, dying light 2 лучшее
+,открытый мир ,сюжет, летать можно, так же расчленёнка зомби, дофига оружия и т.д.Если бы ещё добавили огнестрельное оружие.
Неужели кроме этого унылого овна ей взламывать нечего? Куча интересных игр ждёт своего взлома - нет, убогие дурачки просят хакера заняться этой хренью!
"Куча интересных игр"
Какие например?
Блин твоя ава мне что-то напоминает......
А если в связке с ником?
🤣
Игра вполне хорошая для коопа. Ходить с друзьями и мочить зомби. Да, не так много экшена как в Dying Light, но есть прикольные анимации. Сам не хотел играть в неё, но в последнее время захотелось сыграть с кем-то
Полюбому она жирный мужик с волосатым пузом
ты определись со своей фантазией, или тут в игровом сообществе каждый второй внатуре неадекват?) единственный человек на планете земля ломает игры, цените глупцы
Кхм, Кодекс, СРУ, RUNE, Razor1911 забыл. Уточняй что ломает игры с ДЕНУВОЙ тогда.
чел все кого ты перечислил это прошлое, уже не актуально, на данный момент в 2023 году мы имеет либо игру с защитой денува, либо игру без защиты по типу стим, которая ломается программой.
итого у нас есть емпрес и еще 0xdeadc0de ( он создает обходы, позволяет играть во многие лицензионные игры через Epic Games Store ) его сайт называется онлайн фикс, вот и все собственно.
афигеть ты коллекционер😁