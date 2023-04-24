Dead Island 2 21.04.2023
8.3 847 оценок

Продажи Dead Island 2 уже перевалили за 1 миллион копий

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monk70
Новости

После глобального запуска Dead Island 2 в пятницу, 21 апреля, Deep Silver и Dambuster Studios объявили, что всего за три дня продажи было продано более 1 миллиона копий. Dead Island 2 завоевала поклонников со всего мира: бесчисленное количество игроков раскупили копию игры за первые 72 часа.

Dead Island 2 в цифрах:

  • Более 1 миллиона копий Dead Island 2 продано за первые выходные
  • 11 миллионов всего сыграно часов
  • 28 миллионов общее количество смертей игроков (более чем в два раза превышает население Лос-Анджелеса)
  • 45 миллионов зомби разрезаны пополам
  • 756 миллионов отрубленных конечностей зомби
  • 1,1 миллиарда убитых зомби

Dead Island 2 уже вышла на Xbox Series X/S и Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 и ПК в Epic Games Store.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
RTYWD

Хорошей игре, хорошие продажи

6
Bartalbi Bond

Даа, вот что значит делать игру 9 лет, и оптымызацию завезли и многогранный крутой сюжет, который "лучше" даже чем в The Last of Us. Part 1.
Куда мир катится! =((

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