Продажи Dead Island 2 уже перевалили за 1 миллион копий

После глобального запуска Dead Island 2 в пятницу, 21 апреля, Deep Silver и Dambuster Studios объявили, что всего за три дня продажи было продано более 1 миллиона копий. Dead Island 2 завоевала поклонников со всего мира: бесчисленное количество игроков раскупили копию игры за первые 72 часа.
Dead Island 2 в цифрах:
- Более 1 миллиона копий Dead Island 2 продано за первые выходные
- 11 миллионов всего сыграно часов
- 28 миллионов общее количество смертей игроков (более чем в два раза превышает население Лос-Анджелеса)
- 45 миллионов зомби разрезаны пополам
- 756 миллионов отрубленных конечностей зомби
- 1,1 миллиарда убитых зомби
Dead Island 2 уже вышла на Xbox Series X/S и Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 и ПК в Epic Games Store.
Хорошей игре, хорошие продажи
Даа, вот что значит делать игру 9 лет, и оптымызацию завезли и многогранный крутой сюжет, который "лучше" даже чем в The Last of Us. Part 1.
Куда мир катится! =((