Продажи Dead Island 2 уже перевалили за 1 миллион копий ©

После глобального запуска Dead Island 2 в пятницу, 21 апреля, Deep Silver и Dambuster Studios объявили, что всего за три дня продажи было продано более 1 миллиона копий. Dead Island 2 завоевала поклонников со всего мира: бесчисленное количество игроков раскупили копию игры за первые 72 часа.

Dead Island 2 в цифрах:

Более 1 миллиона копий Dead Island 2 продано за первые выходные

11 миллионов всего сыграно часов

28 миллионов общее количество смертей игроков (более чем в два раза превышает население Лос-Анджелеса)

45 миллионов зомби разрезаны пополам

756 миллионов отрубленных конечностей зомби

1,1 миллиарда убитых зомби

Dead Island 2 уже вышла на Xbox Series X/S и Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 и ПК в Epic Games Store.