Студия Cool-Games показала русскую озвучку Dead island 2

Небольшая студия Cool-Games (известна благодаря русскому неофициальному дубляжу Vampyr и ряда других проектов) показала русскую озвучку Dead island 2. В частности было представлено прохождения пролога сюжетной кампании.
Даты релиза перевода пока нет — энтузиастам предстоит провести огромную работу. Проект был анонсирован еще год назад, и с тех пор о нем почти ничего не было слышно.
А вот и обещанная новость про "Мертвый остров"!) Да-да, он жив и вполне хорошо себя чувствует. Часть персонажей уже записана. Готов пролог за Джейкоба и совсем скоро опубликуем первый пробный билд.
Dead Island 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
Хорошая озвучка. Актеры стараются.
Вот это неожиданно, они дали мне повод пройти до конца эту игру
Красавчики,на правильном пути озвучивания новых игр,а не старого дерьмеца.