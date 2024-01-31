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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 1 891 оценка

Студия Cool-Games показала русскую озвучку Dead island 2

butcher69
Новости

Небольшая студия Cool-Games (известна благодаря русскому неофициальному дубляжу Vampyr и ряда других проектов) показала русскую озвучку Dead island 2. В частности было представлено прохождения пролога сюжетной кампании.

Даты релиза перевода пока нет — энтузиастам предстоит провести огромную работу. Проект был анонсирован еще год назад, и с тех пор о нем почти ничего не было слышно.

А вот и обещанная новость про "Мертвый остров"!) Да-да, он жив и вполне хорошо себя чувствует. Часть персонажей уже записана. Готов пролог за Джейкоба и совсем скоро опубликуем первый пробный билд.

Dead Island 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kot Obormott

Хорошая озвучка. Актеры стараются.

2
Сорью Аска Ленгли

Вот это неожиданно, они дали мне повод пройти до конца эту игру

1
SubaruBrzDream
0
Bassota277

Красавчики,на правильном пути озвучивания новых игр,а не старого дерьмеца.

-2