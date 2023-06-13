Оно живое! - Названа примерная дата выхода Dead Matter в раннем доступе ©

Спустя почти пяти лет разработки симулятора выживания Dead Matter студия QI Games наконец-таки назвала примерную дату выхода. В одном из своих выпусков дневников разработчиков было подмечено, что проект станет доступен в Steam уже в августе этого года. Смогут ли создатели сдержать свое обещание, нам еще предстоит узнать.

Dead Matter - это масштабный симулятор выживания, который в свое время сумел собрать внушительную сумму на краудфандинговой площадке. Авторы обещают новый опыт выживания, в котором игроки будут исследовать большие локации, обустраивать свое жилище, а также искать припасы в виде еды, воды, материалов и, конечно же, оружия и экипировки. На их пути встанут ненасытные зомби и другие игроки, которые также жаждут наживы. Помимо всего прочего, нам будут доступны и транспортные средства вроде автомобилей, багги, квадроциклов и так далее.