Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игры

Когда через пару месяцев выйдет Dead Rising Deluxe Remaster, в классической игре Capcom про истребление зомби появится множество улучшений: от улучшенной визуальной составляющей и обновленных технологий до улучшения качества жизни и многого другого. Но что мы можем ожидать от музыки? Если говорить точнее, то в оригинальной Dead Rising есть любимый саундтрек, наполненный лицензионной музыкой, которую часто урезают при переиздании игр, так будет ли так же и в Dead Rising?
К счастью, нет. В заявлении, поступившем в редакцию VG247, Capcom официально подтвердила, что "лицензионная музыка вернется" в Dead Rising Deluxe Remaster. Конечно, нам все еще не хватает конкретики - например, мы не знаем, вернется ли весь оригинальный саундтрек, как есть, или мы можем ожидать, что хотя бы некоторые песни, которые присутствовали в оригинальной игре, в ремастере будут отсутствовать. В любом случае, фанаты могут быть уверены, что любимая лицензионная музыка оригинала не будет полностью удалена из ремастера.
Dead Rising Deluxe Remaster выходит 19 сентября для PS5, Xbox Series X/S и PC.
они же сами написали эту музыку для себя, в чём проблема?
Не вся. Всем думаю запомнился трек на улице с зеками на джипе :) // Миша Силовичков
Да я потом ещё нашел слушал // Илья Дроздов
скиньте послушать плиз, лучше на ютуб ссылку
Во всех Dead Rising во время битв с боссами играет лицензированная музыка.
топ игра) щас тройку в коопе перепроходим