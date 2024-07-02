Графику Dead Rising Deluxe Remaster сравнили с оригинальной игрой

Сегодня ночью, 2 июля, Capcom представила первый геймплей Dead Rising Deluxe Remaster - освеженной версии культового зомби-экшена. Сравнение ремейка с оригиналом, продемонстрированное известным пользователем ElAnalistaDeBits, наглядно показывает, насколько преобразилась игра.

Разработчики сохранили сюжет и геймплейные механики Dead Rising, но перенесли игру на новый движок RE Engine, используемый в последних проектах Capcom. Это позволило обновить всю графику.

Персонажи обзавелись детализированными моделями и текстурами, локации также подверглись переработке, но при этом сохранили свою оригинальную планировку. Помимо этого, Dead Rising Deluxe Remaster может похвастаться более продвинутыми графическими эффектами.

Сами создатели позиционируют ремастер как полноценный ремейк, однако официально он заявлен как ремастер, так как "сохраняет свою оригинальность". Обновленная версия получит полную локализацию на 9 языков, включая русский.

Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.