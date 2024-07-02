Графику Dead Rising Deluxe Remaster сравнили с оригинальной игрой

Сегодня ночью, 2 июля, Capcom представила первый геймплей Dead Rising Deluxe Remaster - освеженной версии культового зомби-экшена. Сравнение ремейка с оригиналом, продемонстрированное известным пользователем ElAnalistaDeBits, наглядно показывает, насколько преобразилась игра.
Разработчики сохранили сюжет и геймплейные механики Dead Rising, но перенесли игру на новый движок RE Engine, используемый в последних проектах Capcom. Это позволило обновить всю графику.
Персонажи обзавелись детализированными моделями и текстурами, локации также подверглись переработке, но при этом сохранили свою оригинальную планировку. Помимо этого, Dead Rising Deluxe Remaster может похвастаться более продвинутыми графическими эффектами.
Сами создатели позиционируют ремастер как полноценный ремейк, однако официально он заявлен как ремастер, так как "сохраняет свою оригинальность". Обновленная версия получит полную локализацию на 9 языков, включая русский.
Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Мне это игра не очень зашла. ЛОР слишком поверхностный, все на тупом месилове, без атмосфэры. Лучше в резик поиграть.
Игра создана ради тупого месилова, а не для изучения лора и погружения в атмосферу, удивительный факт не правда ли?
да вот только тут месиво как рутина без удовольствия, ведь все на время и довольно таки криво работает я игру не хейчу , она имеет место быть даже в голове у меня засела, но свою нишу преодолеть из за вср***х механик она не может
Новая блонди хорошая, а вот брюнетку чёт зафакапили.
Это как понимать, ее сделали красивее?
Зато брюнетка испортилась.
да, ее да.
чёт мне левая картинка напомнила графику Max Payne 2
На вкус и цвет как говорят. Её сделали старше на 10 лет, как минимум и с пластикой губ
Тем не менее игра обзавелась большим количеством поклонников и да сейчас много других игр подобного жанра так что просто в качестве ремастера и на новинку не тянет кароче мимо
япошки молодцы, аплодирую стоя, полностью заслужили покупку игры
Ого, локализацию полную завезут. // Максим Долматов