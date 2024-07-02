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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 329 оценок

Графику Dead Rising Deluxe Remaster сравнили с оригинальной игрой

butcher69
Новости

Сегодня ночью, 2 июля, Capcom представила первый геймплей Dead Rising Deluxe Remaster - освеженной версии культового зомби-экшена. Сравнение ремейка с оригиналом, продемонстрированное известным пользователем ElAnalistaDeBits, наглядно показывает, насколько преобразилась игра.

Разработчики сохранили сюжет и геймплейные механики Dead Rising, но перенесли игру на новый движок RE Engine, используемый в последних проектах Capcom. Это позволило обновить всю графику.

Персонажи обзавелись детализированными моделями и текстурами, локации также подверглись переработке, но при этом сохранили свою оригинальную планировку. Помимо этого, Dead Rising Deluxe Remaster может похвастаться более продвинутыми графическими эффектами.

Сами создатели позиционируют ремастер как полноценный ремейк, однако официально он заявлен как ремастер, так как "сохраняет свою оригинальность". Обновленная версия получит полную локализацию на 9 языков, включая русский.

Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гемор

Мне это игра не очень зашла. ЛОР слишком поверхностный, все на тупом месилове, без атмосфэры. Лучше в резик поиграть.

2
Tommy.

Игра создана ради тупого месилова, а не для изучения лора и погружения в атмосферу, удивительный факт не правда ли?

-3
vertehwost Tommy.

да вот только тут месиво как рутина без удовольствия, ведь все на время и довольно таки криво работает я игру не хейчу , она имеет место быть даже в голове у меня засела, но свою нишу преодолеть из за вср***х механик она не может

3
MaxPayne86

Новая блонди хорошая, а вот брюнетку чёт зафакапили.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Это как понимать, ее сделали красивее?

0
MaxPayne86

Зато брюнетка испортилась.

1
vertehwost

да, ее да.

0
Юрий Пенкин

чёт мне левая картинка напомнила графику Max Payne 2

0
TIMetal

На вкус и цвет как говорят. Её сделали старше на 10 лет, как минимум и с пластикой губ

0
Arkadiy Artemenko

Тем не менее игра обзавелась большим количеством поклонников и да сейчас много других игр подобного жанра так что просто в качестве ремастера и на новинку не тянет кароче мимо

0
Юрий Пенкин

япошки молодцы, аплодирую стоя, полностью заслужили покупку игры

0
valera antonov
0
Пользователь ВКонтакте

Ого, локализацию полную завезут. // Максим Долматов

0