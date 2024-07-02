Стали известны системные требования к ПК Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom запустила страницу Dead Rising Deluxe Remaster в магазине Steam, раскрыв официальные системные требования для ПК. Dead Rising Deluxe Remaster будет работать на движке RE Engine, и это будет полная графическая переработка первой игры. Capcom обновила всю графику, включая персонажей и окружение. Выражения лиц персонажей, текстуры материалов и брызги крови теперь выглядят намного реалистичнее. Более того, игроки могут ожидать орды зомби, которые заполнят экран.

Также стоит отметить, что игровой процесс оригинала остался нетронутым, но есть различные улучшения качества жизни, такие как автоматическое сохранение, переработанное управление, улучшенный пользовательский интерфейс и многие другие детали. Игра теперь также полностью озвучена для лучшего погружения.

Игрокам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3400G с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Capcom рекомендует использовать Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ. Команда также указала NVIDIA GeForce GTX 1070Ti и AMD Radeon RX 5700 в качестве рекомендуемых графических процессоров. Более того, Capcom предлагает NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6900 XT для игр в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Более того, японская компания подтвердила, что игра будет использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo на ПК.

Dead Rising Deluxe Remaster выйдет на ПК 19 сентября.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit)

Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit)

Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3400G

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580

DirectX: версии 12

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