Слух: по Dead Space выпустят мультфильм вместо ленты с живыми актерами

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил своим платным подписчикам, что на основе Dead Space выпустят новый анимационный фильм. Создатели адаптации якобы решили отказаться от формата с живыми актерами, которым занимались долгие годы.

Экранизация Dead Space находится в производстве с 2010 года. В 2013-м ей заинтересовался Джон Карпентер — режиссер культовых ужастиков «Нечто» и «Хэллоуин». Официально он так и не взялся за адаптацию, но в 2022-м раскрыл, что все еще не охладел к идее снять фильм. Уже в 2023 постановщик проговорился, что EA наняла режиссера. По данным того же Рихтмана, ленту должен был снимать Джеймс Ван (франшизы «Пила» и «Заклятие»).

По франшизе Dead Space ранее уже выходили анимационные фильмы. В 2008 году вышел приквел «Территория смерти» о столкновении экипажа звездолета «Ишимура» с некроморфами. В 2011-м выпустили «Последствия», действие которого вращалось вокруг другого космического корабля, пострадавшего от напасти, — «О’Бэннон». Оба получили низкие оценки зрителей: на Rotten Tomattoes рейтинги лент составляют 42% и 28% соответственно.