Слух: по Dead Space выпустят мультфильм вместо ленты с живыми актерами

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил своим платным подписчикам, что на основе Dead Space выпустят новый анимационный фильм. Создатели адаптации якобы решили отказаться от формата с живыми актерами, которым занимались долгие годы.
Экранизация Dead Space находится в производстве с 2010 года. В 2013-м ей заинтересовался Джон Карпентер — режиссер культовых ужастиков «Нечто» и «Хэллоуин». Официально он так и не взялся за адаптацию, но в 2022-м раскрыл, что все еще не охладел к идее снять фильм. Уже в 2023 постановщик проговорился, что EA наняла режиссера. По данным того же Рихтмана, ленту должен был снимать Джеймс Ван (франшизы «Пила» и «Заклятие»).
По франшизе Dead Space ранее уже выходили анимационные фильмы. В 2008 году вышел приквел «Территория смерти» о столкновении экипажа звездолета «Ишимура» с некроморфами. В 2011-м выпустили «Последствия», действие которого вращалось вокруг другого космического корабля, пострадавшего от напасти, — «О’Бэннон». Оба получили низкие оценки зрителей: на Rotten Tomattoes рейтинги лент составляют 42% и 28% соответственно.
Мульт про Ишумиру был классный
Так уже есть мульт. Хотелось бы фильм увидеть
там костюмы дорогие проще художнику заплатить
не отменяет того, что мульт уже есть
Мульт про Ишимуру уже есть,как раз показали захват некроморфами космического потрошителя.
Мультики из Фолыча не обойдут
Dead Space 2 remake хотетЬсо... Но, придётся перехотеть...
Прошлые мультфильмы были ничего. Может хоть так мы увидим что то по этой вселенной.
мультфильм пока не надо, пока жду взлом игры.
Жди. Обещаного 3 года ждут
Оба получили низкие оценки первая часть нормальный мульт с рейтингом R отличное дополнение для игры, вторая да хуже там стиль графики спорный но по атмосфере оба отличные