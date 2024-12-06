ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 517 оценок

Слух: по Dead Space выпустят мультфильм вместо ленты с живыми актерами

Simple Jack
Новости

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил своим платным подписчикам, что на основе Dead Space выпустят новый анимационный фильм. Создатели адаптации якобы решили отказаться от формата с живыми актерами, которым занимались долгие годы.

Экранизация Dead Space находится в производстве с 2010 года. В 2013-м ей заинтересовался Джон Карпентер — режиссер культовых ужастиков «Нечто» и «Хэллоуин». Официально он так и не взялся за адаптацию, но в 2022-м раскрыл, что все еще не охладел к идее снять фильм. Уже в 2023 постановщик проговорился, что EA наняла режиссера. По данным того же Рихтмана, ленту должен был снимать Джеймс Ван (франшизы «Пила» и «Заклятие»).

По франшизе Dead Space ранее уже выходили анимационные фильмы. В 2008 году вышел приквел «Территория смерти» о столкновении экипажа звездолета «Ишимура» с некроморфами. В 2011-м выпустили «Последствия», действие которого вращалось вокруг другого космического корабля, пострадавшего от напасти, — «О’Бэннон». Оба получили низкие оценки зрителей: на Rotten Tomattoes рейтинги лент составляют 42% и 28% соответственно.

Источник  
16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
IY1982

Мульт про Ишумиру был классный

6
K0t Felix

Так уже есть мульт. Хотелось бы фильм увидеть

4
Alex40001

там костюмы дорогие проще художнику заплатить

3
rtnrwv Alex40001

не отменяет того, что мульт уже есть

2
nikvik jm

Мульт про Ишимуру уже есть,как раз показали захват некроморфами космического потрошителя.

3
Trezvopoy

Мультики из Фолыча не обойдут

2
Макс Макс 007

Dead Space 2 remake хотетЬсо... Но, придётся перехотеть...

2
SOLUS5678

Прошлые мультфильмы были ничего. Может хоть так мы увидим что то по этой вселенной.

2
Беккер5443

мультфильм пока не надо, пока жду взлом игры.

1
K0t Felix

Жди. Обещаного 3 года ждут

0
Punisher1

Оба получили низкие оценки первая часть нормальный мульт с рейтингом R отличное дополнение для игры, вторая да хуже там стиль графики спорный но по атмосфере оба отличные

1