Продюсер Dead Space 3 "переделал бы ее почти полностью"

Сценарист и сопродюсер Dead Space 3 Чак Бивер заявил, что, если бы ему представилась такая возможность, он бы "переделал Dead Space 3 практически полностью".
Это следует из интервью, которое Бивер дал подкасту CaptainBribo. В нем он сказал, что, хотя он "сохранил бы историю, на которой она основана", и "сохранил бы историю, которую вы узнаете", он бы "включил Элли, но в других отношениях с Айзеком, и переделал бы весь основной сюжет".
Бивер беседует с Брибо о том, что если бы он мог переписать третью часть страшной научно-фантастической серии ужасов, то сделал бы так, чтобы сюжет был больше сосредоточен на главном герое Айзеке Кларке, хотя и сохранил механику совместного прохождения, чтобы проиллюстрировать, как по-разному оба персонажа видят одни и те же вещи.
Интересно, что, по словам Бивера, команде "с самого начала не разрешалось делать игру в жанре ужасов", поэтому "план создания Dead Space 3 заключался в том, что мы будем расширяться за счет других игровых жанров".
Однако "все эти кусочки вместе не только не привлекли новую аудиторию, но и потеряли старую".
Игра получилась такой,потомучто ЕА так захотела,чтобы был кооп на двоих и стрельбы побольше,так как в то время,такие игры были популярны.В итоге мы получили,фантастический экшн средней паршивости а команда,которая создала первую и вторую часть Мертвого космоса, хотела сделать третью часть,в духе первых двух.
Они не просто так захотели, а ещё и заставили кооп впихнуть на очень позднем этапе разработки игры. Делали бы они изначально с коопом, думаю было намного лучше и продуманней.
так я без коопа проходил
1. Вырезать кооп, он портит атмосферу.
2. Убрать этот убогий крафт оружия и вернуть старый метод с узлами.
Мне кажется это две главные проблемы игры, но увы, никто не будет этим заниматься. EA нужно выкачивать деньги из своих конвейеров))
Чушь же лол. Там можно было полностью пройти одному без коопа. Чем тебе мешает возможность пройти в коопе, если при этом есть и одиночный режим? То что друзей нет?
Может и чушь, но некоторые моменты и правда портит. Летишь в космосе на своей тяге к потерпевшему крушение кораблю, а там дверь на которой написано "вход только в коопе", так же в кат сценах Карвер то появляется не пойми от куда то исчезает.
Совместное прохождение вообще к чертям убрать бы. Ломает всю атмосферу. Хотя её там и нет общем-то.
- Если бы у меня были мандарины, я бы с тобой поделился.
- Жаль, что у тебе нет мандаринов. ©
Они же делали игру АААА класса, а теперь уже переделать хотят. Как так то?)). Клоуны и балаболы одним словом.
Исполнительный продюсер Dead Space 3 – Стив Папотсис, рассказал, что Visceral намерены вывести свою игры за пределы привычного AAA-качества.
"Мы хотим превзойти себя. Мы хотим сделать игру AAAA-маркировки, что-то, чего мы не делали никогда."
- Хозяюшка, а у вас есть изюм?
- нет к сожалению нету,
- а булочки с изюмом,
- есть,
- тогда наковыряйте мне пожалуйста килограммчик!
Так и с купом получилось.
Мне она больше предыдущих частей понравилась. Во многом за счёт ледяной планеты с её атмосферой "The Thing".