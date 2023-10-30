Продюсер Dead Space 3 "переделал бы ее почти полностью"

Сценарист и сопродюсер Dead Space 3 Чак Бивер заявил, что, если бы ему представилась такая возможность, он бы "переделал Dead Space 3 практически полностью".

Это следует из интервью, которое Бивер дал подкасту CaptainBribo. В нем он сказал, что, хотя он "сохранил бы историю, на которой она основана", и "сохранил бы историю, которую вы узнаете", он бы "включил Элли, но в других отношениях с Айзеком, и переделал бы весь основной сюжет".

Бивер беседует с Брибо о том, что если бы он мог переписать третью часть страшной научно-фантастической серии ужасов, то сделал бы так, чтобы сюжет был больше сосредоточен на главном герое Айзеке Кларке, хотя и сохранил механику совместного прохождения, чтобы проиллюстрировать, как по-разному оба персонажа видят одни и те же вещи.

Интересно, что, по словам Бивера, команде "с самого начала не разрешалось делать игру в жанре ужасов", поэтому "план создания Dead Space 3 заключался в том, что мы будем расширяться за счет других игровых жанров".

Однако "все эти кусочки вместе не только не привлекли новую аудиторию, но и потеряли старую".