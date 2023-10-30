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Dead Space 3 05.02.2013
8.5 3 205 оценок

Продюсер Dead Space 3 "переделал бы ее почти полностью"

butcher69
Новости

Сценарист и сопродюсер Dead Space 3 Чак Бивер заявил, что, если бы ему представилась такая возможность, он бы "переделал Dead Space 3 практически полностью".

Это следует из интервью, которое Бивер дал подкасту CaptainBribo. В нем он сказал, что, хотя он "сохранил бы историю, на которой она основана", и "сохранил бы историю, которую вы узнаете", он бы "включил Элли, но в других отношениях с Айзеком, и переделал бы весь основной сюжет".

Бивер беседует с Брибо о том, что если бы он мог переписать третью часть страшной научно-фантастической серии ужасов, то сделал бы так, чтобы сюжет был больше сосредоточен на главном герое Айзеке Кларке, хотя и сохранил механику совместного прохождения, чтобы проиллюстрировать, как по-разному оба персонажа видят одни и те же вещи.

Интересно, что, по словам Бивера, команде "с самого начала не разрешалось делать игру в жанре ужасов", поэтому "план создания Dead Space 3 заключался в том, что мы будем расширяться за счет других игровых жанров".

Однако "все эти кусочки вместе не только не привлекли новую аудиторию, но и потеряли старую".

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Denn378

Игра получилась такой,потомучто ЕА так захотела,чтобы был кооп на двоих и стрельбы побольше,так как в то время,такие игры были популярны.В итоге мы получили,фантастический экшн средней паршивости а команда,которая создала первую и вторую часть Мертвого космоса, хотела сделать третью часть,в духе первых двух.

9
Arhont89

Они не просто так захотели, а ещё и заставили кооп впихнуть на очень позднем этапе разработки игры. Делали бы они изначально с коопом, думаю было намного лучше и продуманней.

2
Rorschach93

так я без коопа проходил

0
Jarvis666

1. Вырезать кооп, он портит атмосферу.

2. Убрать этот убогий крафт оружия и вернуть старый метод с узлами.

Мне кажется это две главные проблемы игры, но увы, никто не будет этим заниматься. EA нужно выкачивать деньги из своих конвейеров))

5
AlexFullBeast
1. Вырезать кооп, он портит атмосферу.

Чушь же лол. Там можно было полностью пройти одному без коопа. Чем тебе мешает возможность пройти в коопе, если при этом есть и одиночный режим? То что друзей нет?

4
Arhont89 AlexFullBeast

Может и чушь, но некоторые моменты и правда портит. Летишь в космосе на своей тяге к потерпевшему крушение кораблю, а там дверь на которой написано "вход только в коопе", так же в кат сценах Карвер то появляется не пойми от куда то исчезает.

2
Кей Овальд

Совместное прохождение вообще к чертям убрать бы. Ломает всю атмосферу. Хотя её там и нет общем-то.

2
AngiFes
если бы ему представилась такая возможность, он бы "переделал Dead Space 3 практически полностью".

- Если бы у меня были мандарины, я бы с тобой поделился.

- Жаль, что у тебе нет мандаринов. ©

1
Protocol10

Они же делали игру АААА класса, а теперь уже переделать хотят. Как так то?)). Клоуны и балаболы одним словом.

Исполнительный продюсер Dead Space 3 – Стив Папотсис, рассказал, что Visceral намерены вывести свою игры за пределы привычного AAA-качества.

"Мы хотим превзойти себя. Мы хотим сделать игру AAAA-маркировки, что-то, чего мы не делали никогда."

1
evetester

- Хозяюшка, а у вас есть изюм?
- нет к сожалению нету,
- а булочки с изюмом,
- есть,
- тогда наковыряйте мне пожалуйста килограммчик!

Так и с купом получилось.

1
Клим Жуков

Мне она больше предыдущих частей понравилась. Во многом за счёт ледяной планеты с её атмосферой "The Thing".

1