Киберпанк-шутер Deadlink вышел из раннего доступа и получает хорошие отзывы от игроков

Вы — суперсолдат Агентства по корпоративной безопасности, и ваша миссия — наказать корпорации, замешанные в теневых аферах. Вы попадаете в эпицентр конфликта, где одна секретная операция может решить все проблемы и сэкономить миллионы на судебных тяжбах. Вы не одиноки: команда профессионалов из штаб-квартиры АКБ поддерживает вас по связи.

Каждая миссия — это новый вызов: локации и враги генерируются случайно. Вам придётся действовать быстро и решительно, используя свои навыки и окружение для тактического преимущества.

Выбирайте оружие по вкусу. Экспериментируйте с разными комбинациями, прорываясь сквозь орды противников. Хотите держать дистанцию, накладывать дебаффы или влетать в кровавую бойню? Найдите свой стиль игры и подходящее снаряжение.