Киберпанк-шутер Deadlink вышел из раннего доступа и получает хорошие отзывы от игроков

Вчера состоялся дебют версии 1.0 Deadlink, отличного киберпанк-шутера от первого лица с весьма акробатической боевой системой, разработанного польской студией Gruby Entertainment. Ранее игра почти год продавалась в раннем доступе.
Игра вышла эксклюзивно для ПК. Ее можно приобрести в Steam за 325 рублей. Это акционная цена, сниженная на 25% в честь релиза - 4 августа она поднимется до 435 рублей. Игра имеет перевод на русский язык.
Игра была принята очень тепло - в Steam она имеет 92% положительных отзывов, как в целом, так и с учетом тех, которые были опубликованы за последние 30 дней. Игроки отмечают, прежде всего, отличную боевую систему и хорошо реализованные элементы roguelike.
Ниже приведены примеры рецензий с этого сайта:
Если вам нравятся fps, киберпанк и жанр roguelike, купите Deadlink. Это очень веселая и отличная игра для коротких сессий. Кроме того, она отлично работает на Steam Deck.
Я играю в Deadlink с момента выхода игры в раннем доступе и являюсь ее большим поклонником. В игре очень хаотичный и быстрый темп, который мне нравится. (...) Более того, игра сложная, я умираю на каждом испытании или этапе с боссом - может быть, потому что я отстой, но мне все равно нравится".
Наконец-то! roguelike FPS, в которую интересно играть, с высоким уровнем сложности, который не зависит от того, что враги впитывают пули как губка. Бой приятен даже с базовым снаряжением, а дальше он становится только лучше. Если вам нравится подобный геймплей, то эта цена - просто кража за то, что вы за нее получаете.