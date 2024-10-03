Анонсирован турнир FISSURE Underworld - Deadlock врывается на европейскую сцену

FISSURE совместно с BetBoom, объявили о проведении первого в Европе профессионального турнира по Deadlock, названного FISSURE Underworld. Призовой фонд мероприятия составит 15 тысяч долларов, что делает его весьма привлекательным учитывая тот факт, что игра еще не получила полноценный релиз. Турнир стартует с открытых квалификаций, которые пройдут с 5 по 10 октября на платформе Battlefy, и будут доступны для команд из Западной и Восточной Европы.

Всего в основной этап турнира пройдут восемь команд: шесть приглашенных и две победившие в квалификациях. Групповой этап запланирован на 11–12 октября, где участники будут соревноваться в формате Double Elimination. Из каждой группы в Play-off выйдут по две лучшие команды, а все матчи, за исключением опенинг-матчей, будут проходить в формате BO3.

Play-off начнется 13 октября и пройдет по системе Single Elimination. Четыре команды сразятся за главный приз в размере 7,5 тысяч долларов (за первое место), а гранд-финал также будет сыгран в формате BO3. Призовые деньги также распределены среди участников, занявших места с 2-го по 4-е.

Представители BetBoom и FISSURE подчеркнули значимость Deadlock для киберспортивной сцены. Артем Савельев из BetBoom отметил, что турнир FISSURE Underworld — это шаг к развитию профессиональных турниров в новой дисциплине, а Дмитрий Новокшонов из FISSURE выразил уверенность, что это событие станет началом целой серии соревнований.