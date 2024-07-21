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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
4.7 27 оценок

В закрытом тестировании шутера Deadlock от Valve уже появились читеры

Simple Jack
Новости

Участники закрытого альфа-тестирования командного шутера Deadlock стали жаловаться на читеров. Игроки с запрещенным софтом могут быстро перемещаться по карте, а также атаковать противников из-под текстур.

Автор YouTube-канала Deadlock and Me продемонстрировал, как выглядит геймплей игрока, использующего читы. Он также отметил, что Valve заблокировала аккаунт нечестного пользователя, но крайне медленно — только спустя 6 дней.

Официально Valve все еще не анонсировала Deadlock. Командный шутер активно тестируют как сотрудники компании, так и контент-мейкеры. Сейчас в альфа-версии игры находится свыше 1 тыс. игроков.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
РикоЧико

Это все тест античита! Вы не понимаете.

2
kotasha

На пк от читеров увы никуда не деться, особенно если игра бесплатная, им ничего не стоит новый акк зарегать.

0
ratte88

Ну, попасть на бету дедлока чуть посложнее, чем просто новый акк зарегать в ф2п игре.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Спасибо за тест, в это мы не играем

0
barabear

Судьба такая же как у артифакта будет...

-1
Трололололо XD
В закрытом тестировании шутера Deadlock от Valve уже появились читеры

Позорник на гейбе ни в одной своей помойки античит сделать не в состоянии

-4
Генерал Анатолий

Им некогда, там, как в комментах писали, занимаются поддержкой Steam и Steam Deck (видимо, все 300 человек)

-1
Wing42

Ни в одной мультиплеерной игре нет стопроцентной защиты от читеров, но у маслят и хомячья с двузначным IQ виноват всегда почему-то злой габен.

0