В закрытом тестировании шутера Deadlock от Valve уже появились читеры

Участники закрытого альфа-тестирования командного шутера Deadlock стали жаловаться на читеров. Игроки с запрещенным софтом могут быстро перемещаться по карте, а также атаковать противников из-под текстур.
Автор YouTube-канала Deadlock and Me продемонстрировал, как выглядит геймплей игрока, использующего читы. Он также отметил, что Valve заблокировала аккаунт нечестного пользователя, но крайне медленно — только спустя 6 дней.
Официально Valve все еще не анонсировала Deadlock. Командный шутер активно тестируют как сотрудники компании, так и контент-мейкеры. Сейчас в альфа-версии игры находится свыше 1 тыс. игроков.
Это все тест античита! Вы не понимаете.
На пк от читеров увы никуда не деться, особенно если игра бесплатная, им ничего не стоит новый акк зарегать.
Ну, попасть на бету дедлока чуть посложнее, чем просто новый акк зарегать в ф2п игре.
Спасибо за тест, в это мы не играем
Судьба такая же как у артифакта будет...
Позорник на гейбе ни в одной своей помойки античит сделать не в состоянии
Им некогда, там, как в комментах писали, занимаются поддержкой Steam и Steam Deck (видимо, все 300 человек)
Ни в одной мультиплеерной игре нет стопроцентной защиты от читеров, но у маслят и хомячья с двузначным IQ виноват всегда почему-то злой габен.