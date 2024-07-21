В закрытом тестировании шутера Deadlock от Valve уже появились читеры

Участники закрытого альфа-тестирования командного шутера Deadlock стали жаловаться на читеров. Игроки с запрещенным софтом могут быстро перемещаться по карте, а также атаковать противников из-под текстур.

Автор YouTube-канала Deadlock and Me продемонстрировал, как выглядит геймплей игрока, использующего читы. Он также отметил, что Valve заблокировала аккаунт нечестного пользователя, но крайне медленно — только спустя 6 дней.

Официально Valve все еще не анонсировала Deadlock. Командный шутер активно тестируют как сотрудники компании, так и контент-мейкеры. Сейчас в альфа-версии игры находится свыше 1 тыс. игроков.