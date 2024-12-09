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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
6.3 104 оценки

Valve представила нового героя Рэйвена в Deadlock и выпустила обновление

butcher69
Новости

В популярной MOBA Deadlock от Valve появился новый персонаж — Рэйвен, а вместе с ним вышло и крупное обновление.

Рэйвен — стильный советский шпион, вооружённый зонтом с разнообразными функциями. Его арсенал включает:

  • Оглушающую гранату, дезориентирующую врагов.
  • Рывок с выстрелом из зонта, что позволяет неожиданно атаковать.
  • Ультимативную способность, замедляющую врагов, которые смотрят на героя. Если они продолжат смотреть, то получат проклятие.

Нового персонажа уже можно протестировать в Hero Labs.

Основные изменения обновления:

  • Балансные правки для героев, включая Хейза и Бибопа.
  • Увеличение скорости спринта на 0,5 для большей динамики.
  • Ослабление спринтерских ботинок и связанных с ними навыков.
  • Новая функция подбора матчей — Extra Competitive. Она позволяет искать соперников, соответствующих уровню игрока, делая бои более сбалансированными и соревновательными.

Подробный список изменений доступен вот здесь.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

вот это dilf // Фёдор Раскольников

0
Пользователь ВКонтакте

... Которая даже ещё не анонсирована // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

23 августа анонсировали // Илья Степаненко

0
Пользователь ВКонтакте

кому вообще интересна эта шляпа...
ну в плане нормальных людей // Александр Пищулин

-1
Алан Битаров

Ну если бы игра вышла в 2013 вместо доты, то я бы в нее играл. Сейчас у меня вкусы поменялись и я PvP игры обхожу стороной, если там нет приятного еймплея.

0