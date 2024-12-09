Valve представила нового героя Рэйвена в Deadlock и выпустила обновление

В популярной MOBA Deadlock от Valve появился новый персонаж — Рэйвен, а вместе с ним вышло и крупное обновление.
Рэйвен — стильный советский шпион, вооружённый зонтом с разнообразными функциями. Его арсенал включает:
- Оглушающую гранату, дезориентирующую врагов.
- Рывок с выстрелом из зонта, что позволяет неожиданно атаковать.
- Ультимативную способность, замедляющую врагов, которые смотрят на героя. Если они продолжат смотреть, то получат проклятие.
Нового персонажа уже можно протестировать в Hero Labs.
Основные изменения обновления:
- Балансные правки для героев, включая Хейза и Бибопа.
- Увеличение скорости спринта на 0,5 для большей динамики.
- Ослабление спринтерских ботинок и связанных с ними навыков.
- Новая функция подбора матчей — Extra Competitive. Она позволяет искать соперников, соответствующих уровню игрока, делая бои более сбалансированными и соревновательными.
Подробный список изменений доступен вот здесь.
вот это dilf // Фёдор Раскольников
... Которая даже ещё не анонсирована // Александр Ковалёв
23 августа анонсировали // Илья Степаненко
кому вообще интересна эта шляпа...
ну в плане нормальных людей // Александр Пищулин
Ну если бы игра вышла в 2013 вместо доты, то я бы в нее играл. Сейчас у меня вкусы поменялись и я PvP игры обхожу стороной, если там нет приятного еймплея.