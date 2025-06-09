Deadside - Разработка модкита и новые идеи дизайна

Студия Bad Pixel поделилась свежими подробностями о разработке модкита для выживалки Deadside, а также рассказала о ряде концептуальных идей, над которыми ведётся работа.

Модкит: шаг к полноценному моддингу

Как оказалось, в последние месяцы команда активно трудилась над созданием инструментария для моддинга, которого изначально в игре не было. Это потребовало значительных технических изменений, и работа в этом направлении продолжается.

На данный момент модкит вышел на стадию закрытого тестирования, в котором участвуют опытные представители сообщества. Их задача - протестировать ключевые функции и убедиться, что всё работает корректно до выхода в открытый доступ. Такой подход должен значительно снизить количество ошибок при использовании модов в будущем.

Модкит позволит изменять множество аспектов игры: от анимаций и цен у торговцев до дизайна карт. Игроки смогут не только редактировать существующие элементы, но и создавать собственные. Однако пока что не все игровые системы совместимы с модами, поэтому в рамках тестирования есть определённые ограничения.

Концепции и обратная связь

Кроме того, разработчики продолжают делиться с аудиторией ранними концептами новых механик. В Discord-сообществе уже обсуждаются такие идеи, как изготовление боеприпасов и миссии от торговцев. Разработчики отмечают, что получили массу полезной обратной связи, которая помогла уточнить направление развития этих идей.

При этом подчёркивается, что все представленные концепты находятся на ранней стадии, и их реализация потребует времени - если она вообще состоится. Но обсуждения будут продолжаться, и все желающие могут присоединиться к ним в Discord.

Хотите предложить свою идею?

Команда Deadside продолжает активно использовать платформу Nolt для сбора идей и предложений от игроков. Разработчики призывают пользователей делиться своими мыслями именно там - многие из них действительно получают внимание и обсуждение.