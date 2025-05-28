Death Stranding получит аниме-адаптацию

Дата релиза аниме пока неизвестна
В беседе с изданием Vogue Japan Хидео Кодзима поделился своими мыслями относительно расширения франшизы Death Stranding.
Я хочу использовать весь выразительный потенциал кинематографа. Моя цель — создать такую версию Death Stranding, которая сможет завоевать награды на таких фестивалях, как Каннский кинофестиваль или Венецианский кинофестиваль. Кстати, мы уже работаем над аниме-адаптацией. Хидео Кодзима
Ранее стало известно, что режиссёром и сценаристом фильма Death Stranding, которая создается студией A24, назначен Майкл Сарноски. Режиссер ранее запомнился работой над фильмом «Тихое место: День первый».
Ну наконец то. Надеюсь системные требования на анимэ хотя бы не завысят! Или буду ждать манга!
Эта кринжатина изначально должна была бы быть онимэ. Но тогда наш киноман не смог бы выпендриваться фотками с голливудскими артистами:)
И Трой Бейкер не смог бы облизывать Нормана Ридуса
сделайте аниме адаптацию фаркрай