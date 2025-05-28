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Death Stranding 08.11.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 3 275 оценок

Death Stranding получит аниме-адаптацию

Simple Jack Simple Jack

Дата релиза аниме пока неизвестна

В беседе с изданием Vogue Japan Хидео Кодзима поделился своими мыслями относительно расширения франшизы Death Stranding.

Я хочу использовать весь выразительный потенциал кинематографа. Моя цель — создать такую версию Death Stranding, которая сможет завоевать награды на таких фестивалях, как Каннский кинофестиваль или Венецианский кинофестиваль. Кстати, мы уже работаем над аниме-адаптацией. Хидео Кодзима

Ранее стало известно, что режиссёром и сценаристом фильма Death Stranding, которая создается студией A24, назначен Майкл Сарноски. Режиссер ранее запомнился работой над фильмом «Тихое место: День первый».

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
yariko ookami

Ну наконец то. Надеюсь системные требования на анимэ хотя бы не завысят! Или буду ждать манга!

5
ka27
Аристов--Черный

Эта кринжатина изначально должна была бы быть онимэ. Но тогда наш киноман не смог бы выпендриваться фотками с голливудскими артистами:)

2
HellowRainbow

И Трой Бейкер не смог бы облизывать Нормана Ридуса

это никогда не шрекончитс

сделайте аниме адаптацию фаркрай