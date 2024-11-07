Сегодня стало известно, что Death Stranding Director's Cut, последняя игра от создателя Metal Gear Solid Хидео Кодзимы, больше не является эксклюзивом для консоли PlayStation. Теперь игра доступна на консолях Xbox Series X|S. Она также запускается на облачной игровой платформе Luna от Amazon.

Однако это не все хорошие новости для поклонников игры и творчества известного японского геймдизайнера. Из пресс-релиза стало известно, что Death Stranding привлекла 19 миллионов игроков за 5 лет с момента выхода.

Death Stranding, дебютировавшая 8 ноября 2019 года на PlayStation 4, сегодня отмечает свою 5-ю годовщину, объединяя более 19 миллионов игроков по всему миру. С выходом Death Stranding Director's Cut на Xbox Series X|S, Windows PC и Luna мы продолжим расширять ИС Death Stranding в различных формах развлечений и взаимодействовать с еще большим количеством игроков по всему миру.

Death Stranding вышла на ПК почти через год после релиза на PS4 в 2019 году, а также была в PC Game Pass до августа 2023 года. Игра также вышла на iOS, iPadOS и macOS в начале этого года, поэтому отсутствие релиза на Xbox не имело особого смысла.