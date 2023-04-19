Для ПК-версии Death Stranding Director's Cut вышло свежее обновление ©

Вышло новое обновление Death Stranding Director's Cut, в котором представлены немного улучшений для игры, разработанной компанией Kojima Productions:

XeSS v1.1 - Введена улучшенная временная стабильность для моделей XeSS DP4a и XMX

Уменьшение "гостинга" и мерцания

Поддержка DualSense Edge

Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей. Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.

Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?

Death Stranding Director's Cut доступна прямо сейчас на PC и PlayStation 5.