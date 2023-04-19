Для ПК-версии Death Stranding Director's Cut вышло свежее обновление

Вышло новое обновление Death Stranding Director's Cut, в котором представлены немного улучшений для игры, разработанной компанией Kojima Productions:
- XeSS v1.1 - Введена улучшенная временная стабильность для моделей XeSS DP4a и XMX
- Уменьшение "гостинга" и мерцания
- Поддержка DualSense Edge
Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей. Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.
Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?
Death Stranding Director's Cut доступна прямо сейчас на PC и PlayStation 5.
Бессмысленное оно какое-то.. Добавили бы новую локацию, транспорт или экзоскелет...
Да ладно XeSS вполне неплох, его лавные проблемы это приличное количество графических изъянов и не столь большой прирост производительности, если сравнивать с другими технологиями масштабирования. Но при этом картинка в целом куда четче и нет сильного искажения объемных эффектов в сравнение с FSR. Мыла в нынешней версии точно нет, и технология, при отсутствие большой необходимости в дополнительных кадрах, показывает в среднем лучшую картинку, чем FSR, а графически недочеты поправить дело времени. Но тестировал я всё это только в 1080, поэтому не исключаю того, что 2К и 4К соотношение производительность - качество, будет в пользу FSR.
XeSS хорошая технология но это зависит наверное от разрабов как ее внедряют потому что в каких-то играх XeSS мыльный и есть графические баги а в некоторых играх наоборот с ним хорошая картина а FSR мыло.
Скорее специфика движка, инструментария и доступного графического API, но и разрабы правда часто косячат или работают в интересах сотрудничества с Nvidia, AMD или Intel. Я просто могу только на собственном опыте делать выводы, мне в среднем в 1080 XeSS нравится больше (DLSS пока вне конкуренции конечно). Но вообще чаще из-за ограничения моника в 1080 предпочитаю без масштабирования играть, ибо все их недочеты сильно видны, а видеокарта и так позволяет держать стабильные 60 кадров на высоких.
не приходит