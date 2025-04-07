Фильм по Death Stranding снимет режиссер приквела "Тихого места" Майкл Сарноски

Майкл Сарноски, известный по трогательному драматическому фильму «Свинья» с Николасом Кейджем и приквелу «Тихого места», станет режиссёром и сценаристом киноадаптации Death Stranding — культовой игры Хидео Кодзимы. Производством займутся A24 и Kojima Productions.

Фильм раскроет тайны катастрофических событий, известных как «Выход смерти», которые стерли границу между жизнью и смертью, запустив вторжение потусторонних существ в разрозненный мир будущего. Это история о выживании, связях между людьми и надежде на восстановление утраченного человечества.

Игра Death Stranding, вышедшая в 2019 году, охватила более 19 миллионов игроков по всему миру и поразила своим актёрским составом — в ней снялись Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Гильермо дель Торо и другие. Игроки управляли Сэмом Бриджесом, который стремился воссоединить расколотую Америку.