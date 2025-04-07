Фильм по Death Stranding снимет режиссер приквела "Тихого места" Майкл Сарноски

Майкл Сарноски, известный по трогательному драматическому фильму «Свинья» с Николасом Кейджем и приквелу «Тихого места», станет режиссёром и сценаристом киноадаптации Death Stranding — культовой игры Хидео Кодзимы. Производством займутся A24 и Kojima Productions.
Фильм раскроет тайны катастрофических событий, известных как «Выход смерти», которые стерли границу между жизнью и смертью, запустив вторжение потусторонних существ в разрозненный мир будущего. Это история о выживании, связях между людьми и надежде на восстановление утраченного человечества.
Игра Death Stranding, вышедшая в 2019 году, охватила более 19 миллионов игроков по всему миру и поразила своим актёрским составом — в ней снялись Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Гильермо дель Торо и другие. Игроки управляли Сэмом Бриджесом, который стремился воссоединить расколотую Америку.
Уже 20 миллионов.
Я не вытерплю его андеграундные шизо-диалоги.
хароош, тогда топай в доту или кс, там много ума не надо)
В чём тогда, по твоему мнению, смысл фильма "Свинья"? Это же просто нищий закос под "Сто лет одиночества". Ну или же, там типа свинья — это не свинья, а Бог, а трюфели, которым Николас Кейдж барыжил — это не трюфели, а его грехи. Уууух, сос мыслом.
так себе выбор режиссёра... ничего интересного он не снял. вот его фильмы:
я бы на роль режиссёра для Death Stranding предпочёл бы одного из них:
- Дени Вильнёв
- Джеймс Кэмерон
- Кристофер Нолан
- Стивен Спилберг
на крайний случай режиссуру можно было бы поручить Джордану Пилу или Кодзимовскому другу Николосу Виндингу Рёфну (странно, что не он режиссёр)
Нолан либо Вильнёв еще, они в создании таких фантастических миров профи
это факт, тем более Кристофер уже делал по сути очень хорошую адаптацию в виде трилогии про Бэтмена, да не игровую, но всё же
Спилберг снимает в другом репертуаре.
Кэмерон лет 30 назад смог бы, но сейчас он уже сдулся. (Да я считаю аватар2 пустышкой).
Вильнёв снимает эпик кино по типу Дюны и Бегущего по лезвию, стиль тоже не подходящий.
Я вообще считаю, что тут нужно сериал снимать, есть много хороших именно сериальных режиссёров.
на сериал нужен бюджет гораздо больше. представь, полный метр ну часа 2 примерно, а сериал это либо 7 часов, либо все 10. да можно сопли размазывать в каждой серии, но будет не интересно. собственно так вышло с сериалом Дюна, который смотрится гораздо хуже полного метра Вильнёва даже учитывая, что в сериал вбухан приличный бюджет
)
охватила более 19 миллионов игроков по всему миру
Сколько из этих 19 лямов прошли игру до финальных титров? 0.1%?
Ожидал Николаса Рефна или Гильермо дель Торо. Оба достойные режиссёры и оба в игре засветились.
Ну, приквел Тихого места был бездарным кинцом на разок...