Хидео Кодзима обратился к поклонникам в честь 5-летия Death Stranding

8 ноября 2019 года вышла Death Stranding. Чтобы отпраздновать 5-летие игры с момента ее запуска, сам Хидео Кодзима решил обратиться к своим поклонникам.
Сегодня, 8 ноября, исполняется 5 лет Death Stranding. Большое спасибо! Тебе тоже, Сэм. Спасибо. Мы расширились на несколько платформ, и в настоящее время количество носильщиков достигло более 19 миллионов по всему миру, так что я очень благодарен!
Прошло 5 лет с момента релиза, и я думаю, 3 года с момента Director's Cut. Многие из вас все еще играют, косплееры все еще занимаются косплеем, многие люди делятся своими фотографиями в фоторежиме, и они всегда присылают мне фотографии в социальных сетях.
Вы, ребята, так долго играли, и я так благодарен за это. Прямо сейчас мы работаем над Death Stranding 2. Как я уже упоминал в своих социальных сетях, это самое критическое время, когда мы собираем игру воедино. У меня прекрасное предчувствие, и я уверен, что это будет отличная работа. Мы пока не объявили дату выхода, но следите за новостями.
Создатели также представили специально видео, приуроченное к 5-й годовщине.
Death Stranding доступна на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series S|X.
А что справа делает Леонардо Дикаприо? Тоже заехал в офис сфоткаться? 😂
Да, да, да, тоже самое хотел написать ))))
Другие разработчики:
Нужно делать строго по методичке и наработанным механикам
Кодзима:
5 лет уже прошло?.. аж не заметил. Казалось, что Death Stranding вышла только вчера, только только совсем не давно на днях. Посмотришь на игру и ни разу не подумаешь, что ей уже много лет. Графика, режиссура, постановка, игровой процесс - да оно всё на каком-то невероятно высоком уровне в Death Stranding в том смысле, что всё это ни в каком виде НЕ устарело за столько лет. Вот что получается, когда за разработку берётся гений Кодзима, а не фиг пойми кто с улицы...
Гениальность DS в том, что ее хейтили на выходе за геймплей, но в итоге она собрала вокруг себя приличную фанбазу и отлично играется даже спустя 5 лет. Это ли не замысел великого бурята. Браво!
Фига-се, уже пять лет прошло?!
Игра топ
мы ждем DS2