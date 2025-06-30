Первая Death Stranding побила рекорд по количеству игроков в Steam

Успех Death Stranding 2: On The Beach, похоже, мотивирует все больше людей познакомиться с этой фантастической вселенной, созданной Хидео Кодзимой. Интерес к первой игре, особенно к версии Director's Cut, которая является более полной и имеет ряд улучшений по сравнению с базовой версией, в последние дни только растет.
Согласно данным Steam DB, в минувшее воскресенье Death Stranding Director's Cut установила рекорд по количеству одновременных игроков на сервисе Steam, преодолев отметку в 22 000 игроков.
Death Stranding: Director's Cut - это расширенная и улучшенная версия оригинальной игры Хидео Кодзимы, которая вышла эксклюзивно для PS5, а затем и для PC. В издании, помимо графических улучшений и повышения производительности, появились новые миссии, более проработанные бои, новое снаряжение и даже дополнительные мини-игры. При этом игра не потеряла странную и созерцательную атмосферу путешествия Сэма Портера Бриджеса по безумному и гениальному постапокалиптическому миру, созданным Кодзимой.
наконец то хейтеры решили всё же приобщиться к этой игре. а истинные фанаты - проходят вторую часть
Эх, мне бы первую пройти для начала, сколько раз не начинал - дальше 2-ой главы не добирался.
Во вторую планирую зарубиться, когда на комп ее портируют. // Мультиман Вебманович
игрофильм посмотри и всё
Пройди в начале первую. Очень сильно затянешься, когда появятся средства передвижения и стволы. // Nvidia Power
Ты бы в больницу шёл тебе там самое место🤡🖕 // Vengel Bryde
Ну это естественно, хоть эта серия игр далека от идеала и довольно средняя, но первая часть в отличии от второй довольно неплоха. Да и Сем в этой части ещё мужик, а не мамочка и рыдающая девочка из второй!
Тоже решил пройти только в Egs