Партийный Soulslike Deathbound получил новый геймплейный трейлер

Станьте свидетелем ужасов Акратии в новом обзорном трейлере Deathbound, захватывающей однопользовательской Soulslike игры от Tate Multimedia и Trialforge Studio, дебютирующем во время Guerilla Collective Showcase и Latin American Games Showcase. Желающие могут погрузиться в захватывающую новую демоверсию, которая уже доступна в Steam.

Прокладывайте свой путь через беспощадный мир Deathbound. Примите инновационную систему Soulslike из 4 героев и связывайтесь с павшими воинами, которых можно найти по всему миру, и динамически трансформируйтесь между каждым персонажем прямо во время боя. Независимо от вероисповедания, падшие должны сражаться как один. Выполняйте разрушительный Morphstrike с объединенной силой группы и переломите ход битвы.

Найдите и поглотите сущность семи павших воинов, что предоставит вам доступ к новым стилям боя и возможность заглянуть в их прошлое. От метателей заклинаний, жестоких палачей, искусных мечников и изящного бойца капоэйры — возможности для экспериментов во время боя практически безграничны. В мире, где наука и вера противоречат друг другу, убеждения членов вашей группы будут напрямую влиять на значимые боевые эффекты. Объединяйтесь в своей группе, чтобы создать неудержимую силу против грозных врагов впереди.

Deathbound выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце этого года.