Souls-подобная партийная ролевая игра Deathbound выйдет в начале августа

Приготовьтесь к погружению в темный мир фэнтези, где жизнь и смерть сплелись воедино, а вера и наука ведут непримиримую войну. 8 августа Deathbound, партийная игра в стиле Souls-like, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG, как объявили издатель Tate Multimedia и разработчик Trialforge Studio.

В этом безжалостном мире игроки примут на себя роль некромантов, вынужденных объединяться с павшими воинами, чтобы выжить. Используя уникальную систему с четырьмя персонажами, Deathbound позволяет динамически переключаться между героями в бою, используя их сильные стороны и истории.

Каждый павший - это личность со своими навыками, стилем боя и прошлым. Игрокам предстоит не только осваивать боевые механики, но и лавировать между фракциями павших, ведь их противостояние может привести как к синергии, так и к хаосу.

Совместные действия - ключ к победе. Заряжая счетчик синхронизации, игроки смогут unleash a devastating Morphestrike, способный повернуть даже самого грозного врага.

Deathbound - это игра о сложных решениях, сокрушительных битвах и союзах, заключенных на грани смерти. Готовы ли вы бросить вызов этому мрачному миру? 8 августа ваше путешествие начнется.