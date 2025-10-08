В раннем доступе состоялся выход кооперативного хоррора с динозаврами Deathground

Компания Jaw Drop Games выпустила свой кооперативный хоррор на выживание с динозаврами Deathground в раннем доступе Steam. Команда разработчиков также опубликовала дорожную карту будущего игры, включая дополнительный контент.

В Deathground на старте доступны шесть оперативников: разведчик, медик, наблюдатель, инженер, выживальщик и охотник. В игре два типа врагов под управлением ИИ: ютараптор и компсогнат, два тренировочных полигона и три миссии на трёх картах. Эти миссии: «Перезапустить электростанцию» на карте «Геотермальная», «Опрыскать теплицу» на карте «Сельскохозяйственная» и «Захватить образец» на карте «Биомедицинская». Игрокам также доступны четыре инструмента: детектор движения, устройство взлома, пистолет с транквилизатором и аптечка.

Начиная с сегодняшнего дня, будут выходить ежемесячные мини-обновления, которые добавят два сюжетных события, три дополнительных задания, три предмета и исправления ошибок. В будущем будет добавлен Аллозавр, а также две новые карты с соответствующими миссиями, больше сюжетных событий, чат с эффектом близости и два новых предмета для экипировки. В дальнейшем будет добавлено больше врагов с ещё большим количеством сюжетных событий, карт, миссий, предметов и коллекционных предметов.